تعرف على أفضل الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد لعام 2018
آخر تحديث GMT00:07:11
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » علوم عاجل

تعرف على أفضل الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد لعام 2018

العرب اليوم -

العرب اليوم - تعرف على أفضل الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد لعام 2018

الهواتف الذكية
واشنطن - العرب اليوم

مع كثرة الشركات المنتجة للهواتف الذكية أصبحت المنافسة أقوى يومًا بعد يوم، وبات السباق على تصدر قائمة الأفضل هاجسًا يؤرق الشركات المنتجة ويضع أمامها تحديات جديدة مع كل إصدار جديد، لذلك سنسلط الضوء اليوم على أفضل الهواتف العاملة بنظام التشغيل أندرويد لعام 2018.

1- جوجل بيكسل 2 إكس إل Pixel 2 XL
إذا كنت تريد أفضل تجربة ممكنة على نظام التشغيل أندرويد، فعليك الذهاب مباشرة إلى المصدر "جوجل". حيث أصبحت الشركة جادة في تجربة المستخدم وتصميم الواجهة والتي تظهر بالفعل مع نظام أندرويد أوريو 8.1 على هاتف بيكسل 2 إكس إل والذي يوفر سرعة في الأداء وسلاسة في الاستخدام وهذه هي الميزة الأساسية التي تميز بيكسل 2 إكس إل عن المنافسة.

يأتي بيكسل 2 إكس إل بتصميم أنيق مع مواصفات داخلية قوية، وميزة مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيارIP67، بالإضافة إلى ميزات نظام التشغيل وتطبيقات جوجل، مع ثلاث سنوات من التحديثات المضمونة، لذلك تشتهر هواتف جوجل بالاحتفاظ بأدائها لفترة أطول من معظم الهواتف المنافسة.

بالإضافة إلى مواصفات داخلية عالية حيث يعمل الهاتف بمعالج ثماني النوى من كوالكوم سنابدراجون 835، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 جيجابايت، مع 64 أو 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، إضافة إلى بطارية بسعة 3250 ميلي أمبير/ساعة لتوفر لك يوم كامل من الاستخدام.

تمتاز هواتف بيكسل 2 إكس إل بأنها صاحبة أفضل كاميرا حيث حققت أفضل مجموع نقاط على مؤشر DxOMark Mobile، فهي تأتي مع كاميرا خلفية بدقة 12.2 ميجابكسل مع مثبت صورة بصري OIS وإلكتروني EIS، كما يملك كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، ويأتي بشاشة من نوع AMOLED بمقاس 6 إنش وبدقة 1920×1080 بكسل.

إذا كان هناك عيب في هاتف بيكسل 2 إكس إل فهو أنه لا يحتوي على منفذ سماعة الرأس ولا يدعم الشحن اللاسلكي ولا يدعم وجود فتحة بطاقة SD وإذا كنت معتادًا على الحصول هذه الميزات في هواتف أخري فلن تجدها هنا.

خلاصة القول: باستخدام هاتف بيكسل 2 إكس إل ستتمتع بأفضل تجربة لنظام أندرويد من جوجل مباشرةً، حيث يدعم مواصفات هاردوير رائعة ودائمًا ما يحصل على أحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد وأكثرها أمانًا، مع كاميرا عالية الجودة يمكن لأي شخص الاستمتاع بها.

شيء آخر: على الرغم من أننا نوصي باستخدام هاتف بيكسل 2 إكس إل الأكبر حجمًا، ولكن هاتف بيكسل 2 الأصغر والأرخص يتمتع أيضًا بنفس المواصفات بالإضافة إلى إنه سهل الاستخدام بيد واحدة.

2- سامسونج جالاكسي إس 9 بلس
يشترك هاتف جالاكسي إس 9 بلس مع سابقه جالاكسي إس 8 بلس الذي تم إطلاقه العام الماضي في نفس أساسيات التصميم، ولكنه حقق أفضل مبيعات على الإطلاق ضمن سلسلته، كما يقدم هاتف جالاكسي إس 9 بلس جميع مزايا الهواتف الذكية التي يبحث عنها المستخدم مثل الشحن اللاسلكي وفتحة بطاقة SD ومنفذ سماعة الرأس ومقاومة الماء والغبار ومستشعر بصمات الأصابع وماسح قزحية العين وميزة التعرف على الوجه، وخدمة Samsung Pay التي هي أفضل خدمة للمدفوعات عبر الهاتف وغيرها من الخدمات الأخرى.

يتميز جالاكسي إس 9 بلس بكاميرا جديدة كلياً فهي تأتي مع جهاز استشعار يعمل على معالجة وتنقية الصور بالإضافة إلى تحديد التفاصيل الدقيقة، كما تقدم الكاميرا أفضل مزيج من الضوء والتفاصيل في لقطات مختلفة، حيث ركزت سامسونج على الكاميرا بشكل كبيرفي هاتف جالاكسي إس 9 بلس، فقدمت كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل، إحداهما بفتحة عدسة متغيرة f/1.5 والأخرى بفتحة عدسة f/2.4، لتقدم الكاميرا أفضل اللقطات خاصة في الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويأتي الهاتف بشاشة مقاسها 6.2 إنش SuperAmoled بدقة +QHD، ويقدم أداء أسرع من خلال معالج كوالكوم سنابدراجون 845  ثماني النواة ولكنه يدعم شريحة اتصال واحدة، أما النسخة العاملة بمعالج Exynos 9810 ثماني النواة فهي تدعم شريحتي اتصال.

ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجا بايت، ومساحات تخزين داخلية مختلفة تصل إلى 256 جيجابايت قابلة للتوسعة عن طريق بطاقة Micro SD، مع بطارية بسعة 3500 ميلي أمبير/ساعة.

أما بالنسبة لاستخدام شريحتي SIM، فإن كل منهما توفر اتصال 4G، وتتيح لك سامسونج إدارة الإعدادات لكل بطاقة SIM، مما يسمح لك بتحديد شريحة SIM افتراضية للمكالمات والنصوص والبيانات.

خلاصة القول: هاتف جالاكسي إس 9 بلس لا يتطلب الكثير من التفكير إذا كنت ترغب في الحصول على هاتف أندرويد يحمل كل المميزات التي ترغب فيها.

3- هواوي ميت 10 برو
يأتي هاتف هواوي ميت 10 برو Huawei Mate 10 Pro بالكثير من الميزات التي تضعه في  المنافسة الرئيسية عكس سابقه ميت 9، فهو يأتي بتصميم من الزجاج أنيق وقوي يتحمل الصدمات مع وجود طبقة من زجاج Gorilla للحماية من الصدمات والخدوش، كما أن الكاميرات المزدوجة التي تم ضبطها من لايكا Leica قادرة على التقاط اللقطات الرائعة بمساعدة معالج كيرين 970 الذي صممته هواوي ويعد المعالج الأول من نوعه المزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي المخصصة للهواتف الذكية، كما يتضمن وحدة معالجة عصبية مستقلة "NPU" والتي يمكنها العمل أسرع بـ25 مرة من وحدة المعالجة المركزية CPU العادية.

إلى جانب كل ذلك يقدم هاتف هواوي ميت 10 برو تجربة استخدام مثالية بالجمع بين بطارية سعتها 4000 ميللي أمبير/ساعة حيث يُطلق عليه وحش البطارية ومعالج قوي ومميز مع واجهة المستخدم EMUI مع نظام أندرويد أوريو 8.1 وشاشة قياسها 6 إنش تعمل بتقنية OLED وبدقة 2160×1080 بكسل.

رغم أن برمجيات هواوي يختلف عليها بعض المستخدمين الإ أنها تتحسن عاما بعد عام حيث أنها مع نظام أندرويد أوريو وصلت إلى السهولة في الاستخدام وتضمين الكثير من المزايا التي لا توجد في الهواتف المنافسة، ولكن لا تزال هناك بعض المشكلات المتعلقة بتطبيقات الجهات الخارجية، وبشكل عام تعتبر الجوانب السلبية قليلة.

خلاصة القول: إن هاتف هواوي مايت برو 10 هو جهاز متعدد الوظائف ويتمتع بالكثير من المزايا ويوفر عمر بطارية تدوم يومين.

4- هاتف هواوي بي 20 برو
أهم ما يُميز هاتف هواوي بي 20 برو هو الكاميرا حيث أنه أول هاتف ذكي بثلاث كاميرات خلفية طورتهم هواوي بالتعاون مع شركة لايكا Leica مع دعم تقنيات متطورة مبتكرة للذكاء الإصطناعي لجعل تجربة الكاميرا نابضة أكثر بالحياة.

الكاميرا الأساسية بدقة 40 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 ،والثانية بدقة 20 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.6 ومزودة بمستشعر أحادي اللون (monochrome)، والثالثة بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، مع ميزة التقريب البصري التي تصل حتى 3 أضعاف لالتقاط الصور بعيدة المدى وتمتد إلى 5 أضعاف للتقريب الهجين، بالإضافة إلى مستشعر الصور الحساس لالتقاط صور ذات إضاءة منخفضة بمعدل حساسية ضوء يصل إلى 102400 ISO، مع دعم التركيز التلقائي اعتمادًا على الليزر والتعرف على الوجه والتباين والعمق، كل ذلك بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 لالتقاط صور ذاتية "سيلفي" مميزة.

كما يعتبر بي 20 برو هو هاتف هواوي الأكثر روعة وجمالًا، بدءًا من برمجياته المحسّنة والتركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي  حيث يعمل بمعالج كيرين 970 الذي صممته هواوي ويتضمن وحدة معالجة مركزية ثمانية النوى ARM Cortex، كما يتضمن وحدة معالجة عصبية مستقلة (NPU) التي تمكنه من العمل أسرع بـ 25 مرة، مع معالج رسوميات Mali-G72 MP12 لتقديم مستويات أداء فائقة، بالإضافة إلى التصميم المذهل ذا حواف دائرية من الزجاج وألوان جديدة مفعمة بالحيوية، ويحمل بطارية سعتها 4000 ميللي أمبير/ساعة.

خلاصة القول: مع ثلاث كاميرات خلفية مذهلة بالإضافة إلى واجهة المستخدم EMUI التي تُقدم مزايا مدهشة يمكنك الحصول على هاتف هواوي بي 20 برو من أجل صور مثالية.

5- هاتف OnePlus 6:
لا يختلف هاتف ون بلس 6 بشكل كبير عن سابقه OnePlus 5T ، إلا أن هاتف ون بلس 6 جاء بشاشة OLED مقاسها 6.3 إنش مع وجود Notch في أعلى الشاشة، ويعمل بمعالج ثماني الأنوية سنابدراجون 845 من شركة كوالكوم، وهو المعالج الأسرع من حيث الأداء حتى الآن، بالإضافة إلى وجود كاميرتين خلفيتين إحداهما زجاجية ذات مظهر أنيق وكاميرا أخري جديدة أكبر، حيث تأتي الكاميرا الخلفية بدقة 16 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.7 وكاميرا أخرى بدقة 20 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.7. كل ذلك جعل الهاتف يأتي بسعر 529 دولار، وهو يعتبر أحد أفضل خيارات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم بالنسبة للسعر والمواصفات. أضف إلى ذلك حصوله على تحديثات البرامج بسرعة مع دعمه أحدث إصدارات أندرويد حتى الآن.

خلاصة القول: هاتف ون بلس 6 هو الهاتف الذي يمكنك شراؤه إذا كنت ترغب في الحصول هاتف ذا تصميم أنيق وأداء سريع بسعر رخيص.

النتيجة النهائية:
قد لا تَمتلك هواتف جوجل بيكسل 2 وبيكسل 2 إكس إل الكثير من الميزات مثل بعض الهواتف الأخرى، ولكنهما يقدمان تجربة استخدام متقدمة حتى الآن في المنافسة – ولا تزال الكاميرا بهما أحد أبرز المزايا على الرغم من أن هاتف سامسونج جالاكسي إس 9 يقترب منهما بالكاميرا الجديدة الموجودة به. لذلك يمكن لأي شخص أن يقدر ما تقدمه جوجل في هواتفها ولكن إذا لم تهمك البساطة وتفضل الحصول على ميزات إضافية، فإن هاتفي سامسونج جالاكسي إس 9 وجالاكسي إس 9 بلس هما الأفضل.

ولكن إذا لم يناسبك سعر هواتف سامسونج المرتفع، فيوجد هاتف هواوي ميت 10 برو الرائع الذي يقدم لك الكثير من الميزات الجديدة بالإضافة إلى بطارية أطول عمرًا من الهواتف المنافسة، وإذا كنت تبحث عن شيء أكثر أناقة فإن هاتف ون بلس 6  يقدم لك الكثير من المزايا وبسعر 529 دولار، وهو سعر مناسب بالنسبة لمواصفاته.

علوم عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تعرف على أفضل الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد لعام 2018 تعرف على أفضل الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد لعام 2018



أخبار ذات صلة

GMT 00:00 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايو

"أبل" تزيل بعض التطبيقات من متجرها
العرب اليوم - "أبل" تزيل بعض التطبيقات من متجرها

GMT 23:58 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايو

HMD Global تحصل على استثمار لإعادة أمجاد هواتف نوكيا
العرب اليوم - HMD Global تحصل على استثمار لإعادة أمجاد هواتف نوكيا

GMT 23:53 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايو

سامسونج تكشف عن النسخة الخفيفة من هاتفها الرائد Galaxy S8
العرب اليوم - سامسونج تكشف عن النسخة الخفيفة من هاتفها الرائد Galaxy S8

GMT 23:28 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايو

صدمة لمستخدمي تطبيق سيجنال
العرب اليوم - صدمة لمستخدمي تطبيق سيجنال

GMT 23:12 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايو

لعبة "Animal Super Squad" متاحة الآن على أندرويد
العرب اليوم - لعبة "Animal Super Squad" متاحة الآن على أندرويد

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تعرف على أفضل الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد لعام 2018 تعرف على أفضل الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد لعام 2018



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

​ارتدت فستانًا ورديًّا مُزخرَفًا يحمل توقيع "أتيلير فيرساتشي"

تايلور سويفت أنيقة خلال حضورها حفلة "بيلبورد"

لاس فيغاس ـ رولا عيسى

حصدَت المغنية الأميركية تايلور سويفت جائزتين تكريميتين في حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2018 المقامة في لاس فيغاس الأحد، بعد غياب عامين عن مِثل هذه الأحداث، آخرها حفلة توزيع جوائز "بي أم إي بوب" السنوية عام 2016. وتعدّ تايلور سويفت واحدةً مِن أكبر الفائزين في الحفلة إذ حصلت على اثنتين من أرفع الجوائز هما: أفضل مغنية وأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في حفلة جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2018 التي أقيمت في ميدان "إم جي إم غاند غاردن" في لاس فيغاس. وضمنت مغنية البوب البالغة من العمر 28 عامًا، تسليط الضوء عليها بعد عودتها منتصرة بألبومها المثير للجدل بعنوان "Reputation"، الذي وجّهت من خلاله رسائل شرسة لأعدائها بما في ذلك: نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصديقتها السابقة المغنية الأميركية "كاتي بيري". ومِن الواضح أن تايلور كانت في حالة معنوية ممتازة بعد فوزها، إذ

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:18 2018 الإثنين ,21 أيار / مايو

تعرفي كيفية اختيار الملابس الملائمة للعمل في فصل الصيف
العرب اليوم - تعرفي كيفية اختيار الملابس الملائمة للعمل في فصل الصيف

GMT 07:34 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايو

استمتع برحلة إلى جزيرة أنتاركتيكا وتجربة طيران رائعة
العرب اليوم - استمتع برحلة إلى جزيرة أنتاركتيكا وتجربة طيران رائعة

GMT 07:58 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايو

نقشات الزهور في التصاميم الداخلية تجعل منزلك ينبض بالحياة
العرب اليوم - نقشات الزهور في التصاميم الداخلية تجعل منزلك ينبض بالحياة

GMT 05:05 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايو

ترامب يحثّ الصين على إبقاء حدودها مُحكمة مع كوريا الشمالية
العرب اليوم - ترامب يحثّ الصين على إبقاء حدودها مُحكمة مع كوريا الشمالية

GMT 08:37 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايو

نازانين زاغاري تواجه العديد من الاتهامات بشأن نشر دعاية كاذبة
العرب اليوم - نازانين زاغاري تواجه العديد من الاتهامات بشأن نشر دعاية كاذبة

GMT 06:19 2018 الأحد ,20 أيار / مايو

تعرَّف على كلير وايت كيلر مُصمّمة فستان ميجان ماركل الملكي
العرب اليوم - تعرَّف على كلير وايت كيلر مُصمّمة فستان ميجان ماركل الملكي

GMT 07:16 2018 الإثنين ,21 أيار / مايو

استمتع بركوب الدراجات في باريس مع "Véloscénic"
العرب اليوم - استمتع بركوب الدراجات في باريس مع "Véloscénic"

GMT 08:50 2018 الإثنين ,21 أيار / مايو

باثورست تمنح منزلها الفيكتوري في لندن فرصة جديدة للتميز
العرب اليوم - باثورست تمنح منزلها الفيكتوري في لندن فرصة جديدة للتميز

GMT 08:12 2018 الإثنين ,21 أيار / مايو

ترامب يطالب بالتحقيق في تجسس أوباما على حملته الانتخابية
العرب اليوم - ترامب يطالب بالتحقيق في تجسس أوباما على حملته الانتخابية

GMT 02:44 2018 الإثنين ,21 أيار / مايو

الأعضاء المحافظين يجدون صعوبة في تنظيم سياسات الإنترنت
العرب اليوم - الأعضاء المحافظين يجدون صعوبة في تنظيم سياسات الإنترنت

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 00:46 2018 الأحد ,04 شباط / فبراير

حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر
العرب اليوم - حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 09:14 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما
العرب اليوم - عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 13:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"
العرب اليوم - مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"

GMT 23:55 2015 الجمعة ,23 كانون الثاني / يناير

ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال
العرب اليوم - ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال

GMT 17:25 2018 الإثنين ,14 أيار / مايو

سجن خليجية 6 أشهر بعدما قضّت ليلة مع مواطن داخل فندق في دبي
العرب اليوم - سجن خليجية 6 أشهر بعدما قضّت ليلة مع مواطن داخل فندق في دبي

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 19:17 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسان

رجل يبيع جسد زوجته لصديقه ويموت أثناء معاشرتها
العرب اليوم - رجل يبيع جسد زوجته لصديقه ويموت أثناء معاشرتها

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 19:20 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسان

معلومات لاتعرفها عن قصة نبي الله لوط مع قومه
العرب اليوم - معلومات لاتعرفها عن قصة نبي الله لوط مع قومه

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 15:54 2018 الخميس ,17 أيار / مايو

خفير يفصل رأس الخادمة اللعوب بعدما هددت بفضحه
العرب اليوم - خفير يفصل رأس الخادمة اللعوب بعدما هددت بفضحه

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 14:40 2018 الخميس ,10 أيار / مايو

أسرة "مجزرة الرحاب" تطالب بالقصاص وتكشف مفاتيح اللغز
العرب اليوم - أسرة "مجزرة الرحاب" تطالب بالقصاص وتكشف مفاتيح اللغز

GMT 10:16 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيسان

أب يقدم ابنته وليمة لصديقيه اغتصباها لمدة 18 ساعة
العرب اليوم - أب يقدم ابنته وليمة لصديقيه اغتصباها لمدة 18 ساعة

GMT 04:28 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايو

توقيف سيدة لقيامها بنشر صور "مُخلة" لزوج ابنتها
العرب اليوم - توقيف سيدة لقيامها بنشر صور "مُخلة" لزوج ابنتها

GMT 18:25 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
العرب اليوم - اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab