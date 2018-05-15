حذر الخبراء من تزايد المخاطر السيبرانية لمستخدمي جوجل كروم في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد أن وصل أعدادهم لمليار مستخدم حول العالم، وهو ما ظهر بشكل واضح خلال العام الماضي، بعد تعرض المتصفح الأشهر عالميًا إلى عدد من الهجمات السيبرانية الخطيرة، بحسب صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.
ويقول فريق ريدوير، غنه تم العثور على عدد من الملفات الخبيثة الموجودة على المتصفح خلال الفترة الماضية، وتم إضافتها إلى المتجر الرسمي لجوجل كروم، لتمثل تهديدًا أمنيًا صريحًا للمستخدمين.
وكشف تحقيق آخر أجرته مجموعة أبحاث التهديد في ريدوير أن”هذه المجموعة كانت نشطة منذ مارس عام 2018 على الأقل وأصابت بالفعل أكثر من 100.000 مستخدم في أكثر من 100 دولة”.
وتعمل البرامج الضارة على إعادة توجيه الضحايا إلى صفحة مزيفة على يوتيوب وتطلب من المستخدم تثبيت إضافة كروم لتشغيل الفيدي، وبمجرد أن يقوم المستخدم بالنقر فوق “إضافة ملحق”، يتم تثبيت الامتداد الخبيث ويكون الجهاز الآن جزءًا من الروبوتات
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ظهرت النجمة الشهيرة باريس هيلتون، بإطلالة جذابة خطفت الأنظار، في مهرجان كان بدورته الـ71 المقام لجمع التبرعات للمنظمة الخيرية "Fashion For Relief " في العاصمة الفرنسية باريس. وارتدت هيلتون البالغة من العُمر 37 عامًا، فستانًا ذهبيًا طويلًا بلا أكمام، والتي أضافت له قطع المجوهرات من الماس التي أبرزت خلالها خاتم خطبتها الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا. وهيلتون ، التي سافرت لحضور مهرجان كان مع خطيبها كريس زيلكا ، ظهرت منفردة بهذا الحدث. ومن المقرر أن تحيي باريس هيلتون حفلة موسيقية وحفلة دي جي. و"Fashion For Relief " هي منظمة غير ربحية ، تقودها عارضة الأزياء ناعومي كامبل، لجمع المال لأسباب مختلفة، وسيساهم الحدث هذا العام في رعاية منظمة إنقاذ الطفولة. وهذا العام (2018) هو العام الثالث عشر على تأسيس كامبل المؤسسة الخيرية والتي تسمح لها باستخدام نفوذها في صناعة الموضة لدعم
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