هاتف هواوي y7 prime 2018 يحقق المعادلة الصعبة ويغير مفاهيم الهواتف الذكية

ظل مستخدمي الهواتف الذكية يعانون من مشاكل عدة في استخدام هواتفهم، التي تتمثل في مشاكل الإمكانيات الداخلية أو مشاكل البرمجيات. وظنت شريحة كبيرة من المستخدمين أن هذه المشاكل سوف تزول بمجرد اقتناء أحد الهواتف الرائدة أو المعروفة باسم Flagships، وهذا غير صحيح بالمرة. فنحن نتحدث عن مشكلة بعينها، ألا وهي اقتناء هاتف ذكي يدعم تشغيل خطين دون الاستغناء عن واحد من الخطين لتزويد مساحة داخلية بتركيب بطاقة ذاكر خارجية من نوع Micro SD. وهذا لن يراه المستخدم الا في حالة واحدة فقط.

نجحت هواوي في تحقيق هذه المعادلة التي كادت أن تكون مستحيلة بالنسبة للعديد من المستخدمين، وهي اقتناء هاتف ذكي يدعم ثلاثة أماكن – خطين ومكان لبطاقة ذاكرة خارجية، بتقديم هاتفها الذكي الجديد Y7 Prime 2018، الذي يعد طفرة في فئته بتدعيمه إمكانيات قوية تفوق فئته وبالإضافة الي سعره التنافسي الذي لن تجد له مثيل بالنسبة للخصائص التي يتضمنها، مثل الخاصية الهامة التي يبحث عنها العديد من مستخدمي الهواتف الذكية وهي تشغيل خطين واضافة بطاقة ذاكرة خارجية في نفس الوقت دون التخلى عن خط من الخطين. والتي لم يشاهدها المستخدمين في العديد من الهواتف الذكية الموجودة حالياً في الأسواق مثل سامسونج J5 Prime 2017 أو النسخة الأعلى J7 Pro الذي يقارب سعره أعلي من 5000 جنيهاً في السوق المصري، أو حتى في فئة الهواتف الذكية العالية التي يتعدى سعرها 10000 جنيهًا.

بالأضافة الى ذلك، يتميز هاتف هواوي Y7 Prime 2018 الجديد بالعديد من الإمكانيات والخواص التي تضعه في مرتبة عالية من فئة الهواتف الاقتصادية، نظراً للكاميرا المزدوجة وشاشة العرض الكاملة FullView من هواوي التي تأتي بحجم 5.99 بوصة بدقة HD+، وغيرها من الإمكانيات القوية التي تفوق تطلعات مستخدمي فئة الهواتف الاقتصادية. فهل يستطيع هاتف هواوى الجديد الاستثنائى تغير المفاهيم؟