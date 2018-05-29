تعرف على مواصفات هاتف لينوفو z5 قبل الكشف عنه

تستعد شركة لينوفو للكشف عن هاتفها الذكي Z5 بشاشة كاملة بدون حواف في بكين يوم 5 يونيو المقبل، ويضم الهاتف 18 تقنية جديدة وفقًا لما قاله رئيس الشركة التنفيذي.

ويحتوى الهاتف على كاميرات خلفية مزدوجة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، كما سيضم الهاتف ماسح ضوئي لبصمات الإصبع.

ومن المنتظر أن تغطى الشاشة ما يصل إلى 95% من واجهة الهاتف، وسيعمل بمعالج ثماني النواة Snapdragon 845 SoC، وبطارية كبيرة تدعم الشحن السريع، وتصل إلى 45 يومًا من زمن الانتظار، والتي تتيح للمستخدم التحدث لمدة نصف ساعة حتى لو كانت البطارية بقوة 0%.

ووفقا لما نشهر موقع GSM الهندي، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف مع ذاكرة تخزين سحابية تصل إلى 4 تيرا بايت، كما اشارت التقارير إلى أن الهاتف سيأتي بإطار معدني، لكن ليس من الواضح ما إذا كان سيكون له تصميم غير معدني أو ظهر زجاجي.