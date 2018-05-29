تعرف على مواصفات هاتف لينوفو z5 قبل الكشف عنه

تستعد شركة لينوفو للكشف عن هاتفها الذكي Z5 بشاشة كاملة بدون حواف في بكين يوم 5 يونيو المقبل، ويضم الهاتف 18 تقنية جديدة وفقًا لما قاله رئيس الشركة التنفيذي.
ويحتوى الهاتف على كاميرات خلفية مزدوجة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، كما سيضم الهاتف ماسح ضوئي لبصمات الإصبع.
ومن المنتظر أن تغطى الشاشة ما يصل إلى 95% من واجهة الهاتف، وسيعمل بمعالج ثماني النواة Snapdragon 845 SoC، وبطارية كبيرة تدعم الشحن السريع، وتصل إلى 45 يومًا من زمن الانتظار، والتي تتيح للمستخدم التحدث لمدة نصف ساعة حتى لو كانت البطارية بقوة 0%.
ووفقا لما نشهر موقع GSM الهندي، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف مع ذاكرة تخزين سحابية تصل إلى 4 تيرا بايت، كما اشارت التقارير إلى أن الهاتف سيأتي بإطار معدني، لكن ليس من الواضح ما إذا كان سيكون له تصميم غير معدني أو ظهر زجاجي.
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نجحت المغنية الشهيرة ليدي غاغا، في تحويل شوارع نيويورك إلى منصة لعرض الأزياء لكن على طريقتها الخاصة، فلفتت الأنظار في الآونة الأخيرة بسلسلة إطلالات منها الغريب وغيرها الأنيق والعصري. وغادرت النجمة ليدي غاغا استوديو "Electric Lady" في ليلة الأحد، في مدينة نيويورك الأميركية بإطلالة غريبة وسط عدد من المعجبين، حيث تقوم بتسجيل ألبومها الجديد. وارتدت الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا، معطفًا ضخمًا مطبوعا بنقشة جلد النمر ولكن بقصة الكيمونو تميّز بأكتافه وأكمامه الضخمة والطويلة، مع حزام من الجلد الأسود حدّد خصرها، ونسّقت الإطلالة مع زوجا من الأحذية العالية من النقشة نفسها وحقيبة مربعة باللون الأسود. كما اعتمدت تسريحة الشعر المشدود إلى الخلف كذيل الحصان مع الضفائر على شكل عقدة، والمكياج الصارخ مع لون شفاه برتقالي بالإضافة الى رسمة عيون القطط وخرجت ليدي غاغا في وقت سابق من هذا اليوم، للتجول
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