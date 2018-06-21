أوبو تطلق هاتفًا بثلاث كاميرات منبثقة

كشفت شركة أوبو الصينية النقاب عن هاتفها الأحدث Oppo Find X، بحيث يتضمن الهاتف الجديد شاشة بقياس 6.4 إنش ضمن جهاز ما زال بإمكانك استخدامه عبر يد واحدة، وفقا لما ذكرته البوابة العربية للأخبار التقنية.

والجانب الأكثر إثارة للاهتمام في تصميم Find X هو نظام الكاميرا الخاص به، بحيث تكون الكاميرا مخفية تمامًا عند إيقاف تشغيل الهاتف أو إغلاق تطبيق الكاميرا، وعند تشغيل Find X وفتح تطبيق الكاميرا، يتحرك الجزء العلوي بالكامل من الهاتف ويكشف عن كاميرا أمامية بدقة 25 ميجابيكسل، ونظام ثلاثي الأبعاد لمسح الوجه، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميجابيكسل + 20 ميجابيكسل.

كما يتميز كل من الجزء الأمامي والخلفي من الهاتف بزجاج منحني، بحيث إن هذا المزيج بين نظام الكاميرا المنبثقة والشاشة المنحنية هو ما مكن أوبو من الابعتاد عن النتوء.

ولا يحتوي جهاز "Oppo Find X" على أي نوع من أنظمة مصادقة البصمات، سواء كان قارئ بصمات أصابع تقليدي أو قارئ بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة مثل Nex.

ويستخدم الهاتف بدلًا من ذلك ماسحًا للوجه ثلاثي الأبعاد للمصادقة البيومترية، وتعمل الميزة من خلال التمرير السريع للأعلى على شاشة القفل ليطفو الجزء العلوي من الهاتف ويصادق وجهك ويفتح الهاتف.

ويستخدم الهاتف معالج "سناب دراجون 845"، ويحتوي على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويوفر سعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت.

كما يتضمن بطارية بسعة 3730 ميلي أمبير مع شحن VOOC السريع من أوبو، والذي يشبه شحن Dash الخاص بشركة ون بلس OnePlus، إضافة إلى أندرويد أوريو 8.1 مع تخصيصات واجهة المستخدم الخاصة بالشركة Color OS.

ومن المتوقع أن تعلن أوبو قريبًا عن أسعار ومعلومات حول توافر الهاتف بشكل عالمي في مختلف الأسواق.