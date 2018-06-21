أعلنت شركة "واتسآب"، أن تطبيقها سيتوقف عن العمل على مجموعة من هواتف "آيفون" وكذلك التي تعمل بنظام "أندرويد"، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وجاء هذا الإعلان عبر تحديث لـ"واتسآب" لمدونة قديمة، تحذر فيها المستخدمين من وقف دعمها لأنظمة التشغيل القديمة، والتي لن تكون متوافقة مع التحديثات التي تجريها الشركة لتطبيقها.

وتشمل الأجهزة التي سيتوقف دعم "واتسآب" فيها كلا من نوكيا إس 4، وإصدارات أندرويد 2.3.3 أو أقدم، وكذلك iOS 7 أو أقدم.

ولن يتمكن المستخدمون الذين لديهم أنظمة التشغيل هذه من إنشاء حسابات جديدة لـ"واتسآب"، ولكن يمكنهم الاستمرار في استخدامه إلى أن توقف الشركة دعمه بالكامل.

وسينتهي دعم "واتسآب" لأجهزة نوكيا في 31 ديسمبر من هذا العام، بينما ستوقف الدعم لأجهزة أندرويد و iOS في 1 فبراير 2020.

وحذر "واتسآب" من أن بعض ميزات التطبيق قد تتوقف عن العمل في هذه الأثناء، حيث إنها لم تعد "تتطور بنشاط" عبر هذه الأنظمة،

وكانت "واتسآب" قد أوقفت بالفعل العمل في عدد من الأجهزة والتي تشمل إصدارات أندرويد القديمة وأنظمة ويندوز فون 8.0 أو أقدم، وأيضا نظام تشغيل iOS 6 ونوكيا سيمبيان إس 60، وبلاك بيري أو إس وبلاك بيري 10.