نجحت شركة Huawei في التخلص من مخزونها الأولي من الهاتف Honor 10 في أوروبا في يوم الإطلاق. ووفقا للشركة الصينية، فقد إستغرق الهاتف Honor 10 ست ساعات فقط لينفد في إسبانيا، في حين نفدت النسخة المتدرجة الألوان من هذا الهاتف في غضون يوم واحد في فرنسا.

لم تكشف شركة Huawei عن عدد الوحدات التي قامت ببيعها من الهاتف Honor 10 في أوروبا، ولكنها أشارت إلى أن حوالي 80 آلف مشترك أوروبي في وسائل الإعلام الإجتماعية قد إستفادوا من قسيمة خصم بقيمة 30 يورو. وجدير بالذكر أن نجاح الهاتف Honor 10 ليس مفاجئًا حقًا، فهذا الهاتف يقدم مواصفات تقنية مميزة بسعر معقول للغاية يبلغ 400 يورو.

للتذكير، فالهاتف Honor 10 الجديد يضم شاشة IPS LCD بحجم 5.84 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بقطع في الجزء الأوسط العلوي، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع أسفل الشاشة كما هو معتاد في هواتف Huawei. وبالإضافة إلى ذلك، فالهاتف Honor 10 الجديد يأتي مع المعالج الثماني النوى HiSilicon Kirin 970، وهو نفسه المعالج المستخدم في الهاتفين Huawei P20 و Huawei P20 Pro.

وعلاوة على ذلك، الهاتف Honor 10 الجديد يضم ذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام الأندرويد 8.1 Oreo ومع واجهة EMUI 8.1.

الهاتف Honor 10 يأتي كذلك مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميجابكسل للمستشعر الأول وبدقة 24 ميجابكسل للمستشعر الثاني علما أن المستشعر الأول عبارة عن مستشعر ملون، في حين يعد المستشعر الثاني أحاي اللون. وفيما يخص الكاميرا الأمامية، فهي تأتي مع مستشعر بدقة 24 ميجابكسل مع عدسة بفتحة 2.0. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذه الكاميرا تأتي مع العديد من ميزات الذكاء الإصطناعي، وأضف إلى ذلك أن الكاميرا الخلفية المزدوجة قادرة على تصوير الفيديوهات بدقة 4K، في حين تستطيع الكاميرا الأمامية التصوير بدقة FullHD.

فيما يخص البطارية، فالهاتف Honor 10 الجديد يضم بطارية بسعة 3400mAh تدعم تقنية الشحن السريع Huawei SuperCharge مما يتيح للمستخدمين شحن 50 في المئة من البطارية في غضون 25 دقيقة فقط. وبصرف النظر عن البطارية، فالهاتف Honor 10 يضم كذلك منفذ السماعات 3.5mm، ورقاقة الصوت AK4376A 32-bit DAC، فضلا عن تكنولوجيا Huawei Histen.