أكد المدير التسويقي لقسم الألعاب في شركة مايكروسوفت أن شركته ليس لديها أي خطط لتطوير ودعم تقنية الواقع الافتراضي في أجهزة Xbox خلال الفترة القادمة، بالرغم من سعيها لدعم التقنية على أجهزة الكمبيوتر.
وتعمل مايكروسوفت بشكل مستمر على تطوير تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، حتى أنها تمتلك نظارتها الخاصة بتقنية الواقع الافتراضي وتعمل على تطوير نظارة أخرى، كما تعمل على توفير المحتوى المبني على تقنيات الواقع للتلفزيون والكمبيوتر، إلا أن العمل على تطوير نفس الأمر لأجهزة Xbox أقل بكثير.
وكان رئيس قسم الألعاب في الشركة فيل سبنسر قد تحدث قبل عامين عن سعي الشركة لدعم تقنيات الواقع على أجهزة الألعاب، إلا أن الأمر كان مجرد حماس زائد وقتها، حيث لم تظهر أي نتائج حتى الآن وقام المدير التنفيذي للقسم بنفي الأحاديث حول دعم التقنيات قريباً.
ومن جانبه، فإن سوني تبدو الأكثر تنوعاً في مجال الألعاب، حيث قامت بتقديم جهاز PS4 Pro الداعم لتقنية الواقع الافتراضي قبل عامين لتوفر تجربة لعب مثالية للمستخدمين.
GMT 23:17 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيومشاركة بين نينتندو ومايكروسوفت لإتاحة اللعب على منصات الألعاب بشكل تكاملي
GMT 23:14 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوتطوير ميزة التحكم في الإعدادات داخل جوجل
GMT 22:57 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوفيسبوك تحارب الأخبار المزيفة بالروبوتات
GMT 22:53 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيووان بلس تبيع مليون وحدة من هاتف "OnePlus 6" خلال 22 يوما
GMT 22:51 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيواستقالة الرئيس التنفيذى لـ"إنتل"
تُعدّ ناعومي كامبل واحدةً مِن أشهر عارضات الأزياء في العالم، بعد أن هيمنت على صناعة الموضة لأكثر مِن 3 عقود، لذلك لم يكن مفاجئًا أن تُولَى اهتماما كبيرا عندما خرجت في أمسية رائعة بعد عرض لويس فويتون خلال أسبوع أزياء باريس للرجال الخميس. وظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 48 عاما، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بإطلالة ساحرة وهي ترتدي فستانا أنيقا بلون فضي معدني لامع، يتميّز بياقة مدورة مع شقّ صغير في أحد جانبيه. وأضافت كامبل إلى إطلالتها زوْجا من أحذية الكاحل القصيرة وتغطّت بمعطف جلدي وضعته على كتفيها، وأكملت إطلالتها الرائعة مع مجموعة من الأساور الفضية ونظارات شمسية أنيقة ذات إطار دائري أنيق، مع المكياج الناعم. وظهرت ناعومي في وقت سابق من ذلك اليوم، في عرض مساند أثناء حضورها العرض التقديمي المليء بالنجوم الذي قدّمه لويس فويتون الذي استضافه
أرسل تعليقك