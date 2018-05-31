أبل تطلق تحديث iOS 11.4 إليكم أبرز المميزات

كشفت شركة أبل عن تحديث iOS 11.4، حيث بهذا التحديث وفرت الشركة للمرة الأولى تقنية AirPlay بجيلها الثاني، وهذه التقنية تسمح للمستخدم بشتغيل الصوتيات على جميع الأجهزة في وقت واحد، ومن أبرز مميزات التحديث الجديد التالي:-

- تخزين الرسائل على iCloud

يتيح نظام التشغيل الجديد مزامنة الرسائل وتخزينها على iCloud، بما فى ذلك تخزين كل الرسائل الخاصة بما فى ذلك iMessage أو الرسائل القصيرة SMS من كل الأجهزة فى iCloud، إضافة إلى مزامنة الرسائل بين كل الأجهزة المملوكة للمستخدم، وتخزين كل الصور والمرفقات والرسائل القديمة من كل الأجهزة عبر الإنترنت فى iCloud.

- دعم AirPlay 2

تتيح هذه الميزة لمستخدمى ايفون وآيباد الاتصال بأكثر من سماعة معا فى المنزل بشكل لاسلكى، مع إمكانية التحكم فى كل منهم، بحيث يمكن للمستخدم تشغيل أغنية معينة فى السماعة الموجودة فى غرفة المعيشة والسماعة الموجودة فى المطبخ وإمكانية التحكم فى مستوى الصوت فى كل منهما بشكل مستقل، وتعتبر سماعة Sonos One من أفضل الخيارات وأرخصها التى تدعم AirPlay 2.

- دعم سماعات HomePod

تتيح هذه الميزة للمستخدمين تشغيل أكثر من سماعة HomePod فى نفس الوقت للحصول على صوت أقوى، فيما تقول الشركة أن كل سماعة تضبط الصوت تلقائيا وفقا لمكانها فى الغرفة، وما على المستخدم عند إعداد سماعة HomePod ثانية فى نفس الغرفة إلا أن يختار أن تعمل السماعتين معا كـ “stereo pair”، وبعدها يمكن للمستخدم التواصل مع “سيري” كأنه يتعامل مع سماعة واحدة فقط.