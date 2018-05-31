ميزة خارقة بمتصفح كروم 67 الجديد

كشفت شركة جوجل عن الإصدار الجديد من متصفحها كروم الذي يحمل رقم 67، وهذا الإصدار يعمل على سد 34 ثغرة أمنية.

ويعمل الإصدار على تحسين الحماية من هجمات الإنترنت، التي تستهدف استغلال الثغرات الأمنية بالمعالجات مثل Spectre وMeltdown.

كما أن الإصدار الجديد يعمل على تسجيل الدخول بمواقع الإنترنت خدمات الويب بدون كلمة مرور، وذلك بفضل واجهة WebAuthn المدمجة به؛ حيث يحتاج المستخدم من أجل تسجيل الدخول إلى ماسح لبصمة الإصبع أو وحدة USB خاصة (توكن)، بشرط أن تدعم خدمة الويب المعنية واجهة WebAuthn.