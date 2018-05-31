ميزة خارقة بمتصفح كروم 67 الجديد

كشفت شركة جوجل عن الإصدار الجديد من متصفحها كروم الذي يحمل رقم 67، وهذا الإصدار يعمل على سد 34 ثغرة أمنية.
ويعمل الإصدار على تحسين الحماية من هجمات الإنترنت، التي تستهدف استغلال الثغرات الأمنية بالمعالجات مثل Spectre وMeltdown.
كما أن الإصدار الجديد يعمل على تسجيل الدخول بمواقع الإنترنت خدمات الويب بدون كلمة مرور، وذلك بفضل واجهة WebAuthn المدمجة به؛ حيث يحتاج المستخدم من أجل تسجيل الدخول إلى ماسح لبصمة الإصبع أو وحدة USB خاصة (توكن)، بشرط أن تدعم خدمة الويب المعنية واجهة WebAuthn.
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ظهرت النجمة العالمية، اميليا كلارك، بإطلالة جذابة وأنيقة خلال حفلة "the American Songbook" المقامة في مدينة نيويورك الأميركية. ولفتت الممثلة البريطانية البالغة من العمر 31 عامًا، الأنظار إليها، بفستان أسود من دون أكمام مع خط عنق منحني، ونسقت معه سترة قصيرة وبأكمام طويلة مزينة بخيوط باللون الكحلي وازرار سوداء. وأكملت نجمة "Game Of Thrones" إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ومن الناحية الجمالية، تألقت بشعرها القصير المنسدل، أما الماكياج فكان ناعمًا مع إضافة الماسكارا السوداء ولمسة من أحمر الشفاه اللامع وأحمر الخدود الوردي. واميليا كلارك نالت شهرة عالمية بعد أن لعبت أحد أدوار البطولة في المسلسل الأكثر شهرة "Thrones of Game- لعبة العروش" وأصبحت واحدة من أهم النجمات ومن أبرز الوجوه المعروفة. وكشفت في وقت سابق أنها ستحصل على وشم تنين لتخليد النهاية الحتمية للسلسلة الملحمية، التي استطاعت تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة
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