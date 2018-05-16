أبل تسعي لبيع 220 مليون هاتف آيفون خلال عامى 2018 و2019
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أبل تسعي لبيع 220 مليون هاتف "آيفون" خلال عامى 2018 و2019

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العرب اليوم - أبل تسعي لبيع 220 مليون هاتف "آيفون" خلال عامى 2018 و2019

أبل
واشنطن - العرب اليوم

كشف تقرير جديد أن شركة أبل تسعى لبيع 220 مليون هاتف آيفون فى عامى 2018 و2019، ورغم العديد من الادعاءات بأن الشركة الأمريكية تواجه انخفاضا فى المبيعات بسبب ارتفاع تكلفة iPhone X، يتوقع المحلل جين مونستر أن العلامة التجارية ستحافظ على كمية كبيرة من المبيعات على مدار هذا العام والعام المقبل.

ووفقا لما نشره موقع phonearena، يتوقع المحلل على وجه التحديد، أن تحقق هواتف آيفون مبيعات تصل إلى 220 مليون هاتف فى 2018 و2019، والتى تتوافق أيضا مع تقديرات وول ستريت، فيما يبرر المحللين هذا الارتفاع كنتيجة لـ"رؤية أكبر للآيفون" والتى من شأنها تعزيز المبيعات المستقبلية على الرغم من ارتفاع الأسعار، وستصبح قاعدة هواتف آيفون فى نهاية المطاف تضم قرابة 800 مليون هاتف فى جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل رقمًا هاما للشركة.

أما بعد عام 2019، فلا يتوقع "جين مونستر" أن تشهد العلامة التجارية مبيعات ضخمة فى هواتف آيفون أو نموًا فى الإيرادات، فبعد كل شىء، يعتقد المحلل أن دورة ترقية هواتف آيفون آخذة فى الاستقرار تدريجياً وربما وصلت بالفعل إلى ذروتها، على الرغم من أن العلامة التجارية يمكن أن تحقق نموًا ما بين 0% و5% خلال السنوات القليلة المقبلة.

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أبل تسعي لبيع 220 مليون هاتف آيفون خلال عامى 2018 و2019 أبل تسعي لبيع 220 مليون هاتف آيفون خلال عامى 2018 و2019



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أبل تسعي لبيع 220 مليون هاتف آيفون خلال عامى 2018 و2019 أبل تسعي لبيع 220 مليون هاتف آيفون خلال عامى 2018 و2019



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