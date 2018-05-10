وفرت شركة آبل خدمة جديدة لعملائها، حيث أرسلت أبل وثيقة جديدة لمتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي الخدمات المعتمدين تحدد من خلالها ما يجب عليهم فعله عندما يواجه العملاء مشكلات تتعلق بتقنية "فيس آي دي" في آي فون إكس، حيث يجب عليهم الاختبار أولًا لمعرفة إمكانية حلها عبر الكاميرا الخلفية، وفي حال عدمه يجب الاستبدال بالهاتف آخر جديد.
ووفقًا لأحد مستخدمي موقع "ريديت" الذين واجهوا مشكلة في ميزة "فيس آي دي" على هاتف "آي فون إكس"، فإن العدسة المقربة في الكاميرا الخلفية متصلة بكاميرا "ترو ديبس" الأمامية، دون وجود معلومات رسمية تؤكد ذلك، حيث تظهر رسالة تفيد بأن "فيس آي دي" غير متوفر، حاول مرة أخرى لاحقًا".
ويبدو أن إصلاح الكاميرا الخلفية لحل مشكلات "فيس آي دي" أمر غير متوقع، إلا أن العديد من المستخدمين لاحظوا أنه عند فشل الكاميرا الخلفية، تفشل تقنية "فيس آي دي" أيضًا في العمل بشكل صحي.
GMT 23:32 2018 الخميس ,10 أيار / مايومايكروسوف تطلق مساعد صوتي منزلي بدعم كورتانا
GMT 23:30 2018 الخميس ,10 أيار / مايوإنستجرام تجلب ميزة التقييم بالـ"إيموجي" للقصة
GMT 23:29 2018 الخميس ,10 أيار / مايوننشر موعد الكشف عن هاتف سامسونج الجديد "Galaxy S8 Lite"
GMT 23:23 2018 الخميس ,10 أيار / مايوتعرف على مواصفات هاتف شاومي Mi 7 قبل الكشف عنه
GMT 23:18 2018 الخميس ,10 أيار / مايواكتشاف سماعة أذن ذكية جديدة لضعاف السمع
ظهر الثنائي إرينا شايك وجوليان مور، على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم "Yomeddine- يوم الدين" خلال مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71 لهذا العام، في فرنسا. وظهرت عارضة الأزياء الروسية، والممثلة الحائزة على جائزة أوسكار بإطلالة رائعة باللون الأسود وسط عدد كبير من أبرز وألمع نجوم هوليوود . وحضر الثنائي للاحتفال بالعرض الأول لفيلم "يوم الدين" للمخرج الكبير أبو بكر شوقي، الذي يتبع قصة الأبرص في مصر، وتم ترشيحه لجائزة السعفة الذهبية في مهرجان عام 2018. وظهرت ايرينا البالغة من العمر 32 عامًا بفستان طويل ذا تنورة متدفقة أظهرت لمحة عن ساقيها الرشيقتين وزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العال. وأضافت إيرينا مزيدا من التألق إلى مظهرها بقلادة من الألماس التي ارتدتها مع زوج من الأقراط المتطابقة. وأكملت عارضة الأزياء الروسية إطلالاتها بتصفيفة شعر أنيقة وأضفت جمالًا طبيعيًا لملامحها بمكياج
أرسل تعليقك