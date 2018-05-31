أوقفت أبل تحديثات تيليجرام على متجرها، وهذا بعدما طلبت الحكومة الروسية بحذف التطبيق، وهذا بعد حظر التطبيق في الدولة لرفض تيليجرام منح الحكومة مفاتيح تشفير البيانات الخاصة بالتطبيق في الفترة الماضية.
لكن ما حصل هو أن شركة آبل قامت بإيقاف التحديثات الخاصة بالتطبيق منذ إطلاق تحديث iOS 11.4، وقال "بافل دوروف"، مطور التطبيق إن هناك بعض المشاكل التي واجهت البعض في الملصقات والمزايا الأخرى التي لم تتوافق مع التحديث لكن الموضوع تم حله، ليتفاجأ بعدها بأن آبل أوقفت تحديث التطبيق لمستخدميها.
وقال "دوروف" إنه بناء على ذلك لم تستطع شركته تنفيذ لائحة القوانين الجديدة في الاتحاد الأوروبي GDPR في موعدها المحدد 25 مايو، وهو ما تعمل الشركة على حله الآن.
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ظهرت النجمة العالمية، اميليا كلارك، بإطلالة جذابة وأنيقة خلال حفلة "the American Songbook" المقامة في مدينة نيويورك الأميركية. ولفتت الممثلة البريطانية البالغة من العمر 31 عامًا، الأنظار إليها، بفستان أسود من دون أكمام مع خط عنق منحني، ونسقت معه سترة قصيرة وبأكمام طويلة مزينة بخيوط باللون الكحلي وازرار سوداء. وأكملت نجمة "Game Of Thrones" إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ومن الناحية الجمالية، تألقت بشعرها القصير المنسدل، أما الماكياج فكان ناعمًا مع إضافة الماسكارا السوداء ولمسة من أحمر الشفاه اللامع وأحمر الخدود الوردي. واميليا كلارك نالت شهرة عالمية بعد أن لعبت أحد أدوار البطولة في المسلسل الأكثر شهرة "Thrones of Game- لعبة العروش" وأصبحت واحدة من أهم النجمات ومن أبرز الوجوه المعروفة. وكشفت في وقت سابق أنها ستحصل على وشم تنين لتخليد النهاية الحتمية للسلسلة الملحمية، التي استطاعت تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة
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