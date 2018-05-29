أطلقت شركة "سناب شات" عدسات الوجوه التي تستخدم تقنية الواقع المعزز للتفاعل مع الصوت، فليست تتفاعل مع الصورة والفيديو فقط وهذا لإضفاء المزيد من الحيوية والتفاعل.

وكانت العدسة الأولى لحيوان يتم استخدامها لتغطية الوجه ولكن تتفاعل مع الصوت أثناء التقاط الصورة، حيث أن الأذنين والعينين تتحركان بناءً على الصوت المسموع.

وقالت الشركة بأن عدسة الوجه الجديدة هي الأولى، ولكنها ستكون مقدمة للعديد من العدسات الأخرى التي تتفاعل مع الصوت على غرار تلك التي تتفاعل مع الحركة، وستظهر العديد من العدسات مع التحديث الجديد خلال الأسبوع.