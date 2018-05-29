أطلقت شركة "سناب شات" عدسات الوجوه التي تستخدم تقنية الواقع المعزز للتفاعل مع الصوت، فليست تتفاعل مع الصورة والفيديو فقط وهذا لإضفاء المزيد من الحيوية والتفاعل.
وكانت العدسة الأولى لحيوان يتم استخدامها لتغطية الوجه ولكن تتفاعل مع الصوت أثناء التقاط الصورة، حيث أن الأذنين والعينين تتحركان بناءً على الصوت المسموع.
وقالت الشركة بأن عدسة الوجه الجديدة هي الأولى، ولكنها ستكون مقدمة للعديد من العدسات الأخرى التي تتفاعل مع الصوت على غرار تلك التي تتفاعل مع الحركة، وستظهر العديد من العدسات مع التحديث الجديد خلال الأسبوع.
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نجحت المغنية الشهيرة ليدي غاغا، في تحويل شوارع نيويورك إلى منصة لعرض الأزياء لكن على طريقتها الخاصة، فلفتت الأنظار في الآونة الأخيرة بسلسلة إطلالات منها الغريب وغيرها الأنيق والعصري. وغادرت النجمة ليدي غاغا استوديو "Electric Lady" في ليلة الأحد، في مدينة نيويورك الأميركية بإطلالة غريبة وسط عدد من المعجبين، حيث تقوم بتسجيل ألبومها الجديد. وارتدت الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا، معطفًا ضخمًا مطبوعا بنقشة جلد النمر ولكن بقصة الكيمونو تميّز بأكتافه وأكمامه الضخمة والطويلة، مع حزام من الجلد الأسود حدّد خصرها، ونسّقت الإطلالة مع زوجا من الأحذية العالية من النقشة نفسها وحقيبة مربعة باللون الأسود. كما اعتمدت تسريحة الشعر المشدود إلى الخلف كذيل الحصان مع الضفائر على شكل عقدة، والمكياج الصارخ مع لون شفاه برتقالي بالإضافة الى رسمة عيون القطط وخرجت ليدي غاغا في وقت سابق من هذا اليوم، للتجول
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