أعلنت شركة جوجل أن تصميم Gmail الجديد الذى تم الكشف عنه فى شهر أبريل والذى يعد متوفر حاليًا فى شكل تجريبى، سيكون متاحًا لجميع المستخدمين بدءًا من الشهر المقبل.
ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، ففى منشور على موقع G Suite على الويب، كشفت الشركة عن بعض التفاصيل المفيدة لمشرفى G Suite، قائلة إنها ستتوفر لديهم الخيارات التالية بمجرد توفر الواجهة الجديدة للجمهور وهى نقل جميع المستخدمين فورًا إلى Gmail الجديد والسماح للمستخدمين بالاشتراك فى Gmail الجديد فى الوقت الذى يختارونه.
وتقول الشركة إنه بعد حوالى ثمانية أسابيع من توفير Gmail الجديد للجميع، سيتم ترحيل مستخدمى التصميم القديم تلقائيًا إلى التجربة الجديدة، مع توفر خيار إلغاء الاشتراك خلال الأربعة أسابيع القادمة، وبعد مرور 12 أسبوعًا تقريبًا على إطلاق Gmail الجديد، سيتم تلقائيًا ترحيل أولئك الذين ألغوا مشاركتهم بالتجربة الجديدة مرة أخرى، ولن يتمكنوا من إلغاء الاشتراك بعد ذلك.
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جذبت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة على السجادة الحمراء خلال فعاليات حفلة توزيع جوائز "Council Of Fashion Designers America" "مجلس مصممي الأزياء في أميركا" لعام 2018، المقام في مدينة نيويورك الأميركية، يوم الاثنين. وعلى الرغم من انفصالها عن حبيبها المغني الشاب زين مالك بعد ارتباطهما لأكثر من عامين، بدت جيجي حديد مفعمة بالحيوية والسعادة، خلال الحدث السنوي، وسط عدد كبير من النجمات والمشاهير. وارتدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عامًا، جمبسوت ملوَّن بألوان قوس قزح ضيق يغطي جسدها من الرقبة إلى اخمض القدمين من توقيع دار الأزياء العالمية "فيرساتشي" مع زوج من الأحذية الحمراء، واعتمدت تسريحة مصففة إلى الوراء لينسدل شعرها بطبيعته على ظهرها، بالاضافة إلى مكياج ملفِّت من أحمر شفاه باللون الخمري ومكياج عيون دخاني. وأضافت جيجي لإطلالتها بعض الاكسسوار الجذابة منها خاتم
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