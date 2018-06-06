أعلنت شركة جوجل أن تصميم Gmail الجديد الذى تم الكشف عنه فى شهر أبريل والذى يعد متوفر حاليًا فى شكل تجريبى، سيكون متاحًا لجميع المستخدمين بدءًا من الشهر المقبل.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، ففى منشور على موقع G Suite على الويب، كشفت الشركة عن بعض التفاصيل المفيدة لمشرفى G Suite، قائلة إنها ستتوفر لديهم الخيارات التالية بمجرد توفر الواجهة الجديدة للجمهور وهى نقل جميع المستخدمين فورًا إلى Gmail الجديد والسماح للمستخدمين بالاشتراك فى Gmail الجديد فى الوقت الذى يختارونه.

وتقول الشركة إنه بعد حوالى ثمانية أسابيع من توفير Gmail الجديد للجميع، سيتم ترحيل مستخدمى التصميم القديم تلقائيًا إلى التجربة الجديدة، مع توفر خيار إلغاء الاشتراك خلال الأربعة أسابيع القادمة، وبعد مرور 12 أسبوعًا تقريبًا على إطلاق Gmail الجديد، سيتم تلقائيًا ترحيل أولئك الذين ألغوا مشاركتهم بالتجربة الجديدة مرة أخرى، ولن يتمكنوا من إلغاء الاشتراك بعد ذلك.