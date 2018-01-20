إطلاق 6 أقمار صناعية جديدة بنجاح إلى الفضاء من الصين

تم اليوم الجمعة بنجاح، إطلاق ستة أقمار اصطناعية صينية إلى الفضاء الخارجى، من مركز الإطلاق فى جيتشوان بإقليم غانسو.
حمل هذه الأقمار صاروخ الوقود الجاف الصينى، الذى طورته أكاديمية الصين لتكنولوجيا إطلاق الأقمار الاصطناعية، وهى أول أكاديمية صينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.
والقمران الاصطناعيان الخاصان بالاستشعار عن بعد هما (جيلين-1 فيديو07) و(جيلين-1 فيديو08)، وأربعة أقمار أخرى تم وضعها كلها على مساراتها بالمدار، وتعتبر هذه هى مهمة الإطلاق الـ 264 للصواريخ طويلة المسار من طراز "لونج مارش"، وذلك حسبما أعلنته صحيفة "الشعب اليومية" الصينية.
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حضرت مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، زوجة لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، حفل العشاء الذي أقامته مجلة "فوغ" في مدريد، إسبانيا، مساء الخميس، للاحتفال بتصدرها غلاف المجلة بإطلالة مثيرة لعددها هذا الشهر بالنسخة الاسبانية، وذلك بعد عودتها من سفر الزوجان نجم كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته المغنية السابقة فيكتوريا بيكهام إلى باريس معًا يوم الأربعاء لحضور عرض أزياء "لويس فيتون". بدت فيكتوريا البالغة من العمر 42 عاما، التي تحولت إلى عالم الموضة، بإطلالة مذهلة وجذابة خطفت بها أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث اختارت فستانا أنيقا باللون الأحمر من مجموعتها لصيف وربيع 2018، من الحرير الشيفون، وأضفى على جمالها الطبيعي مكياجا ناعما وهادئا، الذي أبرز لون بشرتها البرونزي، بالإضافة إلى تسريحة شعرها المرفوع. كما نسقت فستانها الأحمر مع زوجا من الاحذية باللون البنفسجي ذو كعب عالي، وقد أثارت فيكتوريا ضجة كبيرة
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