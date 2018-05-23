قدمت تويتر خدمة جديدة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد، حيث أطلقت تحديثا حمل معه مجموعة من الرموز التعبيرية الإيموجي الخاصة بالشركة والمختلفة عن تلك الموجودة في النظام.
وسيكون بمقدور المستخدمين استعمال مجموعة من الإيموجي الخاصة بالتطبيق وكذلك رؤيتها بشكل خاص على نظام التشغيل أندرويد، أي أن بعض الرموز ستظهر فقط على التطبيق دون غيره من التطبيقات الأخرى.
وتمتلك تويتر مجموعة من الإيموجي المميزة والمُصممة بشكل لافت على غرار الرموز المستخدمة من كبرى الشركات، وستبدأ بالظهور للمستخدمين على أندرويد بشكل عام بعد أن كانت تظهر على موقع الشبكة الرئيسي عند فتحه عبر المتصفح.
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جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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