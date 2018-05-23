قدمت تويتر خدمة جديدة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد، حيث أطلقت تحديثا حمل معه مجموعة من الرموز التعبيرية الإيموجي الخاصة بالشركة والمختلفة عن تلك الموجودة في النظام.

وسيكون بمقدور المستخدمين استعمال مجموعة من الإيموجي الخاصة بالتطبيق وكذلك رؤيتها بشكل خاص على نظام التشغيل أندرويد، أي أن بعض الرموز ستظهر فقط على التطبيق دون غيره من التطبيقات الأخرى.

وتمتلك تويتر مجموعة من الإيموجي المميزة والمُصممة بشكل لافت على غرار الرموز المستخدمة من كبرى الشركات، وستبدأ بالظهور للمستخدمين على أندرويد بشكل عام بعد أن كانت تظهر على موقع الشبكة الرئيسي عند فتحه عبر المتصفح.