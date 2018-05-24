اعتزمت شركة "فيسبوك" توسيع جهودها لمكافحة مشاكل "الانتقام الإباحي" على صفحات المستخدمين، وهو عبارة عن وقف ابتزاز المستخدمين بالصور الإباحية.
وأصدرت فيسبوك، بيانا شرح فيه رئيس قسم الأمان أنيجون ديفيز، كيف سيعمل البرنامج المخصص لهذا الغرض، والذي تم الإعلان عنه مبدئيا في أستراليا، وفقًا لسكاي نيوز.
كما يمكن لأي شخص يخشى مشاركة الصور الحميمية بشكل عام، الاتصال بأحد شركاء فيسبوك لإرسال نموذج منها. وبعد إرسال النموذج، يتلقى الشخص رسالة بريد إلكتروني تحتوي على رابط تحميل آمن لمرة واحدة.
ويمكن استخدام الرابط لتحميل الصور التي يخافون مشاركتها، يوتولى أحد أعضاء فريق السلامة مراجعة التقرير وإنشاء بصمة فريدة تسمح للشركة بتحديد التحميلات المستقبلية للصور دون الاحتفاظ بنسخ منها على خوادم الشركة.
وبمجرد إنشاء هذه البصمة، يبلغ المستخدم عبر البريد الإلكتروني، وتُحذف الصور من خوادم الشركة في موعد أقصاه 7 أيام، لحماية المستخدم من أي انتقام إباحي، أي نشر صور حميمية لأشخاص بعد انفصالهم.
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ظهرت نجمة هوليوود آن هاثاواي، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean 8" في نيويورك. وارتدت الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا سترة برتقالية مع خطوط سوداء غير منتظمة تشبه نقشة النمر وتنورة مستقيمة وطويلة من الصوف متطابقة. وأضافت الممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار زوجا من الأحذية السوداء المدببة وغطت عينيها بنظارة شمسية سوداء من توقيع العلامة التجارية "كارين ووكر". وأكملت اطلالاتها بمكياج ناعم مع لمسة من أحمر الشفاة القرمزي إلى جانب القليل من الاكسسوار، وأمسكت بيدها حقيبة جلدية باللون الخمري. وظهرت آن هاثاواي إلى جانب مغنية الراب الشهيرة والممثلة الكوميدية أوكوافينا، يلتقطان الصور بابتسامة عريضة. وشارك في العرض كل من كيت بلانشيت ، ساندرا بولوك، سارة بولسون وميندي كالينغ. فيلم "oceans 8" استكمالا لسلسلة أفلام "oceans"، حيث يعد فيلم "oceans eleven" من أشهر أفلام هذه السلسلة، وتدور أحداث الفيلم
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