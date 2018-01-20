واتس آب يطلق حسابات خاصة للشركات لجنى أموال من المستخدمين قريبا

أعلن تطبيق واتس آب عن أنه سيبدأ فى السماح بإنشاء حسابات خاصة لأصحاب الأعمال لأول مرة، وهى الخطوة التى ستساعد تطبيق التراسل الفورى الأشهر فى العالم المملوك لفيس بوك بجنى الأموال، إذ تستخدم بالفعل العديد من الشركات تطبيق واتس اب للإجابة على استفسارات العملاء.

وقال المتحدث باسم واتس اب فى بيان حديث إن حسابات الأعمال ستكون مزودة بعدد من المزايا الجديدة التى لا توفرها الحسابات التقليدية، بما فى ذلك إعداد للرد التلقائى، وتوفير بعض الإحصاءات حول الرسائل الخاصة بهم وغيرها من المعلومات.

وتستهدف حسابات الأعمال الشركات التى تتلقى كمية كبيرة من رسائل على واتس اب وتحتاج إلى مساعدة، وقال الرئيس التنفيذى للعمليات "مات إيديما" إنهم لاحظوا خلال الفترة الأخيرة حاجة الشركات لأدوات أكثر كفاءة عند التعامل مع العملاء.

وأضاف ايديما، الذى كان مسئولا فى فيس بوك قبل انضمامه إلى واتس اب العام الماضي، أن التطبيق يعتزم توفير مجموعة من المزايا للشركات فى المستقبل، ولكن من المبكر جدا مناقشة متى سيحدث ذلك أو ما ستبدو عليه خدمات الأعمال فى المستقبل.

من الجدير بالذكر أن فيس بوك اشترى واتس اب فى عام 2014 فى صفقة قدرها 19 مليار دولار، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن وصل عدد المستخدمين إلى 1.3 مليار شخص نشط شهريا.