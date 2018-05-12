انستجرام يطلق ميزة التقييم بالإيموجي

أتاح مواقع التواصل الاجتماعي لمستخدميه خدمة جديدة لتقييم لحظاتهم المختلفة ضمن القصة للإجابة علي السؤال الذي تحتويه، من خلال شريط تمرير "سلايدر" للإيموجي.

ويتم ذلك عندما يقوم المستخدم بالتقاط صورة ما وإضافتها للقصة لمعرفة رأي أصدقاءه، فسيكون بمقدور أصدقاءه تقييم اللحظة نسبيًا. فمثلا لو قام شخص بتصوير وجبة طعام ووضع سؤالًا عليها "ما رأيكم بهذه الوجبة؟"، فإن المتابِعين سيكون بمقدورهم تقييم الصورة على أساس نسبي من خلال الخاصية الجديدة " Emoji Slider".

ولإضافة هذه الخاصية إلى الصور في القصة، بإمكانكم اختيار الملصق "ستيكر" الخاص بها من مجموعة الملصقات المتوفرة في التطبيق، حيث تقع أسفل مُلصق درجة الحرارة