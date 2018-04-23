أكدت شركة جوجل أن عددًا من خدماتها الرئيسية توقفت عن العمل لدى ملايين المُستخدمين في روسيا، وقالت الشركة أن خدمات البريد الإليكتروني "جي ميل"، ومتجر جوجل بلاي، وخدمات محرك البحث، بالإضافة لتحديثات آندرويد، وخدمات الشركة السحابية قد تأثرت بشكل ملحوظ في روسيا بسبب إجراءات الحكومة هناك.
كانت الهيئة الروسية لمراقبة الاتصالات RKN قد أعلنت عن توسيع دائرة حظر أرقام الـ IP الخاصة بالمُستخدمين الذين يتعاملون مع خدمات الشركة.
وتعمل فكرة الحكومة الروسية على حظر أي IP على شبكات الانترنت يحاول الاتصال مع تيليجرام أو جوجل، وهو الأمر الذي جعل تيليجرام تقوم بتحديث إضافة مع تطبيقها تعمل على تغيير الرقم المحظور بشكل تلقائي، إلا أنه كلما قامت تيليجرام بتغيير الرقم فإن عدد أرقام IP الشبكة سيرتفع بشكل ملحوظ.
تقوم روسيا بإجراءات صارمة مؤخرًا لمنح حدوث أي أعمال عنف أو تفجيرات قبل استضافتها كأس العالم 2018 في يونيو، لكن هذا الأمر يبدو وأنه سيؤثر سلباً أكثر عندما يجد السياح بأنهم غير قادرين على استخدام أغلب الخدمات الأساسية المُعتادين عليها.
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أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
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