كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن أن نسخة جديدة من هاتف نوكيا 3310، تدعم شبكات الجيل الرابع 4G على وشك الظهور قريبًا، وستطرح بسعر 67 دولارا.
وستضم النسخة الجديدة من هاتف نوكيا 3310 نظام تشغيل جديد، يمكنه التوافق مع عدد من تطبيقات أندرويد الأساسية، وفقًا لوثائق مسربة من الصين.
فبعد ظهور النماذج السابقة مع هاتف نوكيا 3310 مع اتصال 2G و3G، سيتيح الهاتف الجديد بالجيل الرابع الفرصة لتشغيل عدد من تطبيقات الرسائل مثل واتس أب.
وستكون النسخة الـ4G من هاتف نوكيا 3310 أسرع نحو خمس إلى سبع مرات من الجيل الثالث 3G، إذ ستقدم سرعات تصل إلى 150Mbps.
GMT 22:58 2017 الجمعة ,26 أيار / مايونوكيا 3310 الجديد يصل للدول العربية أول يونيو المقبل
بعد أن فاجأت النجمة العالمية بينلوبى كروز عشاقها ومحبيها بتحول مظهرها إلى مصممة الأزياء دوناتيلا فيرساتشي التي تلعب دورها في المسلسل التلفزيوني "Versace: American Crime Story "، والذي تدور أحداثه عن اغتيال مؤسس علامة "فيرساتشي" الفاخرة، جياني فيرساتشي، في عام 1997، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورا جديدة للممثلة الإسبانية والتي لاقت استحسانا كبيرا من معجبيها. وظهرت الفنانة البالغة من العمر 43 عاما بإطلالة مثيرة وأنيقة، حيث ظهرت بشعر مستعار باللون الأشقر، وارتدت فستانا ابيضا أبرز منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية، ويتميز بفتحة كبيرة بإحدى الجانبين تصل إلى أعلى الفخذ، ولكونها استولت على أسلوب "دونتيلا" الشهير، فقد نجحت في إضفاء البهجة والجاذبية والإثارة إلى إطلالتها. الجدير بالذكر أن محطّة "FX" المُنتجة لسلسلة تمثيليات الجرائم الأميركية American Crime Story نشرت أول فيديو ترويجي للمسلسل The Assassination of Gianni Versace: American Crime
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