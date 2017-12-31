كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن أن نسخة جديدة من هاتف نوكيا 3310، تدعم شبكات الجيل الرابع 4G على وشك الظهور قريبًا، وستطرح بسعر 67 دولارا.

وستضم النسخة الجديدة من هاتف نوكيا 3310 نظام تشغيل جديد، يمكنه التوافق مع عدد من تطبيقات أندرويد الأساسية، وفقًا لوثائق مسربة من الصين.

فبعد ظهور النماذج السابقة مع هاتف نوكيا 3310 مع اتصال 2G و3G، سيتيح الهاتف الجديد بالجيل الرابع الفرصة لتشغيل عدد من تطبيقات الرسائل مثل واتس أب.

وستكون النسخة الـ4G من هاتف نوكيا 3310 أسرع نحو خمس إلى سبع مرات من الجيل الثالث 3G، إذ ستقدم سرعات تصل إلى 150Mbps.