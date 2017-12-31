تحديث جديد لتطبيق تليجرام يوفر العديد من المميزات

يعد تطبيق تليجرام واحدا من أشهر تطبيقات التراسل الفورى فى العالم، والذى يحصل على تحديثات منتظمة توفر للمستخدمين الكثير من المميزات طوال الوقت، حيث يوفر آخر تحديث للمستخدمين العديد من المميزات بما فى ذلك مجموعة من السيمزات الجديدة، إضافة إلى دعم الحسابات المتعددة، فضلا عن دعم ميزة الردود السريعة.
ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فبالنسبة لمستخدمى iOS، حصل التطبيق على مظهر جديد، حيث يمكن للمستخدمين الاختيار من بين 4 سيمزات مختلفة، بما فى ذلك القدرة على تخصيص ألوان التطبيق حسب رغبتهم.
أما بالنسبة لمستخدمى أندرويد، فأصبح التطبيق يوفر للمستخدمين دعم الحسابات المتعددة، حيث أصبح التطبيق قادرا على إضافة ما يصل إلى ثلاثة حسابات تليجرام مع أرقام هواتف مختلفة إلى التطبيق والتبديل بينهما من داخل القائمة بكل سهولة يسر.
كما وفر التحديث الجديد أيضا دعم ميزة الردود السريعة للمستخدمين على كل من iOS واندرويد، ويمكن للمستخدمين تحميل التحديث الجديد بداية من الآن للاستفادة من المميزات الجديدة.
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بعد أن فاجأت النجمة العالمية بينلوبى كروز عشاقها ومحبيها بتحول مظهرها إلى مصممة الأزياء دوناتيلا فيرساتشي التي تلعب دورها في المسلسل التلفزيوني "Versace: American Crime Story "، والذي تدور أحداثه عن اغتيال مؤسس علامة "فيرساتشي" الفاخرة، جياني فيرساتشي، في عام 1997، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورا جديدة للممثلة الإسبانية والتي لاقت استحسانا كبيرا من معجبيها. وظهرت الفنانة البالغة من العمر 43 عاما بإطلالة مثيرة وأنيقة، حيث ظهرت بشعر مستعار باللون الأشقر، وارتدت فستانا ابيضا أبرز منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية، ويتميز بفتحة كبيرة بإحدى الجانبين تصل إلى أعلى الفخذ، ولكونها استولت على أسلوب "دونتيلا" الشهير، فقد نجحت في إضفاء البهجة والجاذبية والإثارة إلى إطلالتها. الجدير بالذكر أن محطّة "FX" المُنتجة لسلسلة تمثيليات الجرائم الأميركية American Crime Story نشرت أول فيديو ترويجي للمسلسل The Assassination of Gianni Versace: American Crime
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