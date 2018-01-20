كشف تقرير جديد عن ظهور مشكلة جديدة بتطبيق سكايب على منصة ويندوز 10 موبايل تتعلق بالكاميرا أيضا، فبعد وقت قصير من إبلاغ المستخدمين عن وجود مشكلة بالكاميرا الأمامية تتعلق بقلب الصور خلال محادثات الفيديو، وقيام الشركة بإطلاق إصلاح لها، ظهرت مشكلة جديدة تتعلق أيضا بقلب الصورة عند إجراء محادثات أيضا، لكنها هذه المرة تتعلق بالكاميرا الخلفية.

مشكلة سكايب على ويندوز 10 موبايل

ووفقا لما نشره موقع mspoweruser الأمريكى، عند التقاط صور بالكاميرا الخلفية يجرى قلبها رأسا على عقب مما يتطلب من المستخدمين تدويرها بشكل يدوى لتصبح فى وضعها الطبيعى.

وبينما لا توفر شركة مايكروسوفت الدعم الكامل لمستخدمي تطبيق سكايب على ويندوز 10 موبايل كما تفعل مع عملاء اندرويد وiOS خاصة عندما يتعلق الأمر بالتحديثات والمميزات، إلا أن الشركة تعتبر سريعة فى إصلاح المشاكل التى تعوض تجربة المستخدمين.

وكانت مايكروسوفت أطلقت مؤخرا إصلاح من شانه معالجة مشكلة الكاميرا الأمامية التى تقوم بقلب الصورة رأسا على عقب بعد انتشارها على نطاق واسع فى الفترة الأخيرة، فيما تشير التوقعات إلى أن الشركة قد تطلق تحديث جديد لإصلاح هذه المشكلة أيضا.