كشف تقرير جديد عن ظهور مشكلة جديدة بتطبيق سكايب على منصة ويندوز 10 موبايل تتعلق بالكاميرا أيضا، فبعد وقت قصير من إبلاغ المستخدمين عن وجود مشكلة بالكاميرا الأمامية تتعلق بقلب الصور خلال محادثات الفيديو، وقيام الشركة بإطلاق إصلاح لها، ظهرت مشكلة جديدة تتعلق أيضا بقلب الصورة عند إجراء محادثات أيضا، لكنها هذه المرة تتعلق بالكاميرا الخلفية.
مشكلة سكايب على ويندوز 10 موبايل
ووفقا لما نشره موقع mspoweruser الأمريكى، عند التقاط صور بالكاميرا الخلفية يجرى قلبها رأسا على عقب مما يتطلب من المستخدمين تدويرها بشكل يدوى لتصبح فى وضعها الطبيعى.
وبينما لا توفر شركة مايكروسوفت الدعم الكامل لمستخدمي تطبيق سكايب على ويندوز 10 موبايل كما تفعل مع عملاء اندرويد وiOS خاصة عندما يتعلق الأمر بالتحديثات والمميزات، إلا أن الشركة تعتبر سريعة فى إصلاح المشاكل التى تعوض تجربة المستخدمين.
وكانت مايكروسوفت أطلقت مؤخرا إصلاح من شانه معالجة مشكلة الكاميرا الأمامية التى تقوم بقلب الصورة رأسا على عقب بعد انتشارها على نطاق واسع فى الفترة الأخيرة، فيما تشير التوقعات إلى أن الشركة قد تطلق تحديث جديد لإصلاح هذه المشكلة أيضا.
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حضرت مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، زوجة لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، حفل العشاء الذي أقامته مجلة "فوغ" في مدريد، إسبانيا، مساء الخميس، للاحتفال بتصدرها غلاف المجلة بإطلالة مثيرة لعددها هذا الشهر بالنسخة الاسبانية، وذلك بعد عودتها من سفر الزوجان نجم كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته المغنية السابقة فيكتوريا بيكهام إلى باريس معًا يوم الأربعاء لحضور عرض أزياء "لويس فيتون". بدت فيكتوريا البالغة من العمر 42 عاما، التي تحولت إلى عالم الموضة، بإطلالة مذهلة وجذابة خطفت بها أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث اختارت فستانا أنيقا باللون الأحمر من مجموعتها لصيف وربيع 2018، من الحرير الشيفون، وأضفى على جمالها الطبيعي مكياجا ناعما وهادئا، الذي أبرز لون بشرتها البرونزي، بالإضافة إلى تسريحة شعرها المرفوع. كما نسقت فستانها الأحمر مع زوجا من الاحذية باللون البنفسجي ذو كعب عالي، وقد أثارت فيكتوريا ضجة كبيرة
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