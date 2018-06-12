بلاك بيرى ترسل الدعوات استعدادا للكشف عن هاتفها key2 يوم 7 يونيو المقبل

كشف حساب شركة بلاك بيرى على موقع ويبو الصينى عن صور الدعوات المرسلة فى الصين للكشف عن هاتف BlackBerry KEY2، الذى يعد بمثابة نسخة محدثة من هاتف KEYone ، إذ سيتم الإعلان رسميا عن الهاتف الجديد لأول مرة فى حدث فى مدينة نيويورك يوم 7 يونيو، وسيصل إلى الصين صباح اليوم التالى.

ووفقا لموقع phonearena الهندى، كان هاتف بلاك بيرى KEYone معروفًا بلوحة مفاتيح QWERTY وعمر البطارية الطويل، لذا ستحافظ بلاك بيرى على لوحة المفاتيح التى نالت إعجاب المستخدمين بالنسخة الجديدة من الهاتف، لكن ستدعمها بمفاتيح أكبر قليلاً مع لمسات نهائية غير لامعة، لكن لن يتضمن الهاتف تحسينات فى عمر البطارية، بالإضافة إلى دعمه بمعالج Snapdragon 660 الأكثر قوة وبطارية ذات سعة أصغر تبلغ 3360mAh.

سيكون KEY2 على ما يبدو أول هاتف بلاك بيرى يتضمن إعداد كاميرا مزدوجة، ومن المتوقع أن يحمل ذاكرة عشوائية سعتها 6 جيجابايت، يُعتقد أن الشاشة تبقى لوحة LCD مقاس 4.5 بوصة بدقة 1080 × 1620، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3: 2.