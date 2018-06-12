بلاك بيرى ترسل الدعوات استعدادا للكشف عن هاتفها key2 يوم 7 يونيو المقبل

كشف حساب شركة بلاك بيرى على موقع ويبو الصينى عن صور الدعوات المرسلة فى الصين للكشف عن هاتف BlackBerry KEY2، الذى يعد بمثابة نسخة محدثة من هاتف KEYone ، إذ سيتم الإعلان رسميا عن الهاتف الجديد لأول مرة فى حدث فى مدينة نيويورك يوم 7 يونيو، وسيصل إلى الصين صباح اليوم التالى.
ووفقا لموقع phonearena الهندى، كان هاتف بلاك بيرى KEYone معروفًا بلوحة مفاتيح QWERTY وعمر البطارية الطويل، لذا ستحافظ بلاك بيرى على لوحة المفاتيح التى نالت إعجاب المستخدمين بالنسخة الجديدة من الهاتف، لكن ستدعمها بمفاتيح أكبر قليلاً مع لمسات نهائية غير لامعة، لكن لن يتضمن الهاتف تحسينات فى عمر البطارية، بالإضافة إلى دعمه بمعالج Snapdragon 660 الأكثر قوة وبطارية ذات سعة أصغر تبلغ 3360mAh.
سيكون KEY2 على ما يبدو أول هاتف بلاك بيرى يتضمن إعداد كاميرا مزدوجة، ومن المتوقع أن يحمل ذاكرة عشوائية سعتها 6 جيجابايت، يُعتقد أن الشاشة تبقى لوحة LCD مقاس 4.5 بوصة بدقة 1080 × 1620، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3: 2.
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شاركت نجمة المجتمع المغنية والممثلة الأميركية، باريس هيلتون، في الدورة الـ 26 لعرض أزياء " Dossi Dossi"الذي يقام سنويًا، يوم الأحد، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، وكانت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، العارضة الرئيسية وضيفة شرف هذا العرض، والتي جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث شاركت بأربع إطلالات مختلفة، وشارك في العرض أيضًا عارضات أزياء تركيات بالإضافة إلى 40 عارضة أخرى من أنحاء العالم. ظهرت هيلتون مرتدية تنورة قصيرة مخملية من الشبك، مع بلوزة شفافة كشفت عن حمالة صدر سوداء، وتزينها الأحجار الكريمة وتفاصيل الماس ، والتي يمكن رؤيتها من خلال البلوزة، وأكملت إطلالتها بزوجين من الأحذية السوداء الطويلة إلى الكاحل، مع حقيبة يد صغيرة مرصعة بالياقوت وهي تمشى بخطى واثقة على المدرج، كما ظهرت بإطلالة أخرى مرتدية فستانًا باللون الاحمر، متوسط الطول، ويتميز بالريش على الأكمام، والتي أضافت له
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