آبل تبدأ في تصنيع معالجات a12 لهواتف آيفون

تتجهز شركة آبل لإطلاق هواتفها الجديدة مع نهاية العام الحالي، لكنها بدأت للتو بتصنيع معالجاتها الخاصة بهواتف آيفون 2018 التي من المنتظر أن تكشف عنها في سبتمبر القادم.

وبحسب التقارير، فإن شركة TSMC المزودة للقطع والمعالجات الخاصة بهواتف آيفون قد بدأت عملية تصنيع المعالجات القادمة والتي من المنتظر أن يُطلق عليها اسم A12، وذلك تيمناً بالتسلسل المتبع من الشركة في تسمية المعالجات.

وستستخدم آبل لأول مرة تقنية 7-نانوميتر في هواتفها، حيث أن التقنية ستزود هواتف آيفون بسرعة وفعالية أكبر مع المعالج، كما ستساهم في جعل حجم المعالج أصغر، وهو ما يعني إمكانية توفير إضافات أخرى في الهاتف لاستغلال المساحة.

ويشار إلى أن آبل تعمل على إطلاق 3 هواتف جديدة، حيث تستعد لطرح هاتف آيفون X جديد، وهاتف آيفون عادي، بجانب هاتف أخر بمواصفات أقل وفقاً للتقارير المختلفة.