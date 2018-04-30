تستعد شركة نوكيا لعقد مؤتمر صحفى فى بكين يوم 16 مايو للكشف عن هاتفها الذكى الجديد "نوكيا X6"، وسبق وترددت شائعات بأن نوكيا X سيأتى فى 27 أبريل، ولكن بعد ذلك ثبت أن هذا هو بداية مؤتمر لمدة 6 أيام تعقده نوكيا فى الصين من 27 أبريل إلى 2 مايو للترويج لمجموعة جديدة كاملة من الهواتف الذكية، والموعد الذى سيتم إطلاق هاتف X6 تم تأكيده من خلال دعوة أرسلتها الشركة للصحفيين.
ويتزامن هذا التاريخ مع كشف شركة OnePlus عن OnePlus 6، وهو أمر لا يأتى من باب الصدفة، إذ تراعى أغلب الشركات عند إطلاق أجهزتها مواعيد إطلاق الهواتف المنافسة، وحتى الآن لا توجد أى تفاصيل عن مواصفات هاتف "نوكيا X6"، ولكن تشير التسريبات إلى أن الشاشة ستأتى بنسبة عرض إلى ارتفاع 9:19، وزجاج خلفى يحتوى على كاميرا مزدوجة وجهاز مسح بصمات الأصابع.
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تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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