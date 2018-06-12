سامسونغ تُضيف ملصقات جديدة لميزة ar emoji

بالتزامن مع إطلاق هاتفي جلاكسي S9 وS9+، كانت قد أطلقت شركة سامسونغ ميزة AR Emoji، وتعمل الأن على تحديثها بإضافة 18 ملصقًا جديدًا، حسبما نشره موقع هندي شهير.والـ18 ملصقا الجديدة ترفع العدد الإجمالى إلى 36 إيموشن مختلفا، كما ذكرت الشركة أيضًا أنها تخطط لتقديم 18 إيموشن إضافيًا في الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيجعل العدد الإجمالي لهذه الملصقات لحوالي 54 ملصقا.كما يتيح تحديث تطبيق الكاميرا الجديد، والذي يتواجد في قسم "تطبيقاتي" للمستخدمين الوصول إلى ملصقات AR Emoji الجديدة ومشاركته مباشرة من لوحة المفاتيح أو نسخها ولصقها من تطبيق المعرض إلى النظام الأساسي أو أي خدمة تراسل فوري يعتمد عليها المستخدم.