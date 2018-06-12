سامسونغ تُضيف ملصقات جديدة لميزة ar emoji

بالتزامن مع إطلاق هاتفي جلاكسي S9 وS9+، كانت قد أطلقت شركة سامسونغ ميزة AR Emoji، وتعمل الأن على تحديثها بإضافة 18 ملصقًا جديدًا، حسبما نشره موقع هندي شهير.والـ18 ملصقا الجديدة ترفع العدد الإجمالى إلى 36 إيموشن مختلفا، كما ذكرت الشركة أيضًا أنها تخطط لتقديم 18 إيموشن إضافيًا في الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيجعل العدد الإجمالي لهذه الملصقات لحوالي 54 ملصقا.كما يتيح تحديث تطبيق الكاميرا الجديد، والذي يتواجد في قسم "تطبيقاتي" للمستخدمين الوصول إلى ملصقات AR Emoji الجديدة ومشاركته مباشرة من لوحة المفاتيح أو نسخها ولصقها من تطبيق المعرض إلى النظام الأساسي أو أي خدمة تراسل فوري يعتمد عليها المستخدم.
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شاركت نجمة المجتمع المغنية والممثلة الأميركية، باريس هيلتون، في الدورة الـ 26 لعرض أزياء " Dossi Dossi"الذي يقام سنويًا، يوم الأحد، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، وكانت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، العارضة الرئيسية وضيفة شرف هذا العرض، والتي جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث شاركت بأربع إطلالات مختلفة، وشارك في العرض أيضًا عارضات أزياء تركيات بالإضافة إلى 40 عارضة أخرى من أنحاء العالم. ظهرت هيلتون مرتدية تنورة قصيرة مخملية من الشبك، مع بلوزة شفافة كشفت عن حمالة صدر سوداء، وتزينها الأحجار الكريمة وتفاصيل الماس ، والتي يمكن رؤيتها من خلال البلوزة، وأكملت إطلالتها بزوجين من الأحذية السوداء الطويلة إلى الكاحل، مع حقيبة يد صغيرة مرصعة بالياقوت وهي تمشى بخطى واثقة على المدرج، كما ظهرت بإطلالة أخرى مرتدية فستانًا باللون الاحمر، متوسط الطول، ويتميز بالريش على الأكمام، والتي أضافت له
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