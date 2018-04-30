رأينا العديد من التسريبات ذات الصلة بالهاتفين Galaxy A6 2018 و Galaxy A6+ 2018 في الفترة الماضية، وهذا ما يلمح نوعا ما إلى إقتراب موعد الإعلان الرسمي عن هذين الجهازين. وتماشيا مع ذلك، فقد تم اليوم كذلك رصد الهاتف Galaxy A6+ 2018 يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA، وهذا ما يلمح بدوره إلى إقتراب موعد إصدار هذا الهاتف.
هيئة الإتصالات الصينية TENNA عرضت لنا مجموعة من الصور لهذا الهاتف جنبا إلى جنب مع مواصفاته التقنية. وإنطلاقا من هذه الصور يتضح لنا أن الهاتف Galaxy A6+ 2018 سيضم كاميرا خلفية خلفية مزدوجة. وعلاوة على ذلك، فهذه الصور تؤكد لنا مجددًا بأن الهاتف Galaxy A6+ 2018 سيضم شاشة Infinity Display على الرغم من أن الإطار العلوي والسفلي سيكون أكثر سمكًا بالمقارنة مع شاشات الهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9. وبغض النظر عن ذلك، فهذه الصور تؤكد لنا أيضا بأن الهاتف Galaxy A6+ 2018 الجديد سيضم هيكل مصنوع بالكامل من المعدن، وهذا ما يلمح إلى أنه لن يدعم تقنية الشحن اللاسلكي، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع أسفل الكاميرا الخلفية.
وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فهي أوضحت لنا كذلك بأن الهاتفين Galaxy A6 2018 و Galaxy A6+ 2018 سيضمان منفذ السماعات في الجزء السفلي من الجهازين، فضلا عن مكبر الصوت في الجانب على غرار بعض هواتف Galaxy A الحالية. عموما، لحظة الإعلان الرسمي عن هذين الهاتفين لا ينبغي أن تكون بعيدة، فقد تم رصد هذين الهاتفين على الموقع الرسمي لشركة سامسونج مؤخرًا، كما أننا سمعنا بأنه سيتم إصدار هذين الهاتفين في البداية في كل من أوروبا وروسيا والشرق الأوسط.
عندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فالمعلومات المدرجة في موقع هيئة الإتصالات الصينية تكشف لنا بأن الهاتف Galaxy A6+ 2018 سيضم شاشة بحجم 6 إنش وبدقة 2220×1080 بكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 625، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، فضلا عن 64GB من الذاكرة الداخلية، وبطارية بسعة 3500mAh.
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تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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