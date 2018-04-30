في الماضي، عندما كانت آبل وسامسونج تطلق هواتفها الذكية الرائدة الجديدة، كانت تلك الهواتف الذكية تحقق نجاحا كبيرًا بمجرد وصولها إلى السوق، ولكن لا يمكننا قول نفس الشيء في السنوات الأخيرة. في الواقع، يبدو أن هواتف Galaxy S9 لم تحقق تلك المبيعات التي كانت تتطلع إليها شركة سامسونج في كوريا الجنوبية.

ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء ETNews، يبدو أن مبيعات الهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9 في كوريا الجنوبية كانت أقل من المستوى المطلوب. ويستشهد التقرير بأرقام من شركات الإتصالات الثلاثة الكبرى في كوريا الجنوبية والتي تفيد بأن شركة سامسونج تمكنت من بيع 707 آلف وحدة من هواتف Galaxy S9 خلال الشهرين الماضيين، وهو على ما يبدو أدنى رقم على الإطلاق للشركة.

ويستشهد التقرير بالإشارة إلى أرقام مبيعات iPhone X التي لم تتمكن من تجاوز 475 آلف وحدة مباعة على مدار الأشهر الأربعة الماضية. ونقل عن مسؤول من شركة إتصالات محلية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قوله : "بالنظر إلى أنه لم يتم إطلاق هواتف جديدة من قبل منافسيها، بما في ذلك سامسونج، فإن 70 آلف وحدة مباعة شهريا تعتبر منخفضة للغاية".

لم تكن هناك أسباب قد تفسر سبب إنخفاض المبيعات، ولكن بالنظر إلى أننا رأينا أبل وسامسونج ترفعان من أسعارهما بشكل مطرد على مر السنين، فمن الممكن أن يكون إنخفاض المبيعات بسبب المنافسة الشرسة من الشركات الصينية التي تقدم هواتف قوية جدًا بأسعار منافسة للغاية.