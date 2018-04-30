ظهر النموذج الأول من ساعة LumiWatch الذكية التى طورها الباحثين فى جامعة "كارنيجى ميلون" خلال السنوات الماضية، وأبهرت الفكرة العالم بشكل كبير، خاصة أنها تحول ذراعك أو يدك إلى شاشة تعمل باللمس، وتستخدم LumiWatch وحدة عرض ضوئية مشرقة مقاس 15-lumen وجهاز استشعار يعمل باللمس يمنحك واجهة يمكن التحكم بها باللمس على الجلد مباشرة وكأنك تلمس شاشة هاتف أو ساعتك الذكية.
ووفقا لموقع CNET الأمريكى، كان يعتقد البعض أنها مجرد فكرة ولن تتحول لحقيقة، ولكن خلال مؤتمر SIGCHI الذى عقد هذا الأسبوع فى كندا قدم الباحثون ورقة جديدة لشرح الساعة بعد العمل عليها خلال السنوات الماضية.
وتكشف الورقة عن أن الساعة الذكية الجديدة LumiWatch تعمل على نظام تشغيل Android 5.1 ويمكنها الاتصال بالبلوتوث وشبكة Wi-Fi، ومدعومة بمعالج كوالكوم بقوة 1.2 جيجاهرتز رباعى النواة، و768 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى "رام" وذاكرة فلاش سعة 4 جيجابايت وبطارية ليثيوم أيون بقوة 740 ميلى أمبير فى الساعة.
ويبلغ قياس النموذج الأولى حوالى 2 بوصة فى 1.6 بوصة، وفى مقطع فيديو تم نشره هذا الأسبوع، يظهر نموذج LumiWatch أثناء التجربة حيث يقوم المستخدمون بالتمرير والضغط على الصور الملونة على أذرعتهم.
وتشير التقارير أن الساعة عندما يتم إنتاجها وطرحها بالأسواق، ستكون متاحة بسعر 600 دولار.
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تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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