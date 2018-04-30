تعرف على موعد الكشف عن هاتف htc u12

تستعد شركة "HTC" للكشف عن هاتفها الجديد الذي يحمل اسم HTC U12 في شهر مايو أو يونيو القادم، كما يتم تأجيل الاعلان عن النسخة الأقوى HTC U12 Plus للربع الآخير من العام.

كما سيحمل الهاتف كاميرتين مزدوجة من الأمام والخلف أي انه سيأتي بـ4 كاميرات وبدون منفذ الصوت 3.5mm، كما سيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 845 مع 6GB رام و 128GB ذاكرة عشوائية مع أحدث نسخة من نظام التشغيل اندرويد وبطارية تقترب من 4000 مللي امبير تدعم الشحن السريع.