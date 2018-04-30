تعرف على موعد الكشف عن هاتف htc u12

تستعد شركة "HTC" للكشف عن هاتفها الجديد الذي يحمل اسم HTC U12 في شهر مايو أو يونيو القادم، كما يتم تأجيل الاعلان عن النسخة الأقوى HTC U12 Plus للربع الآخير من العام.
كما سيحمل الهاتف كاميرتين مزدوجة من الأمام والخلف أي انه سيأتي بـ4 كاميرات وبدون منفذ الصوت 3.5mm، كما سيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 845 مع 6GB رام و 128GB ذاكرة عشوائية مع أحدث نسخة من نظام التشغيل اندرويد وبطارية تقترب من 4000 مللي امبير تدعم الشحن السريع.
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تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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