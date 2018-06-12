أبل تطلق تحديث جديد لنظام التشغيل macos high sierra

أطلقت شركة "أبل" تحديث جديد لنظام التشغيل MacOS High Sierra، ويحمل الإصدار رقم 10.13.5، بحب ما جاء بموقع هندي شهير.
ويوفر التحديث العديد من المميزات؛ بما في ذلك ميزة مزامنة رسائل SMS مع iCloud، والتي تتيح للمستخدمين تخزين الرسائل مع مرفقاتها فى iCloud.
وهذا يتيح للمستخدم الحصول على النسخ الاحتياطي ومزامنة الرسائل عبر جميع أجهزة Mac وiPhone وiPad التى تعمل بأحدث تحديث للبرنامج، ففي السابق كان الأمر يتطلب من المستخدم استعادتها من نسخة احتياطية من Mac، كذلك يوفر التحديث الجديد تحسينات على مستوى الاستقرار والأداء وتحديثات الأمان.
وقدمت شركة أبل تحديث 11.4 لنظام تشغيل tvOS والذي يوفر الكثير من المميزات، حيث ركز 7على دعم AirPlay 2 لمزامنة أكثر من جهاز في ذات الوقت، كما طرحت الشركة أيضًا watchOS 4.3.1 لمعالجة بعض المشاكل وأهمها تلك التي تؤدي لتوقف الساعة عن الاستجابة عند بدء التشغيل.
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شاركت نجمة المجتمع المغنية والممثلة الأميركية، باريس هيلتون، في الدورة الـ 26 لعرض أزياء " Dossi Dossi"الذي يقام سنويًا، يوم الأحد، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، وكانت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، العارضة الرئيسية وضيفة شرف هذا العرض، والتي جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث شاركت بأربع إطلالات مختلفة، وشارك في العرض أيضًا عارضات أزياء تركيات بالإضافة إلى 40 عارضة أخرى من أنحاء العالم. ظهرت هيلتون مرتدية تنورة قصيرة مخملية من الشبك، مع بلوزة شفافة كشفت عن حمالة صدر سوداء، وتزينها الأحجار الكريمة وتفاصيل الماس ، والتي يمكن رؤيتها من خلال البلوزة، وأكملت إطلالتها بزوجين من الأحذية السوداء الطويلة إلى الكاحل، مع حقيبة يد صغيرة مرصعة بالياقوت وهي تمشى بخطى واثقة على المدرج، كما ظهرت بإطلالة أخرى مرتدية فستانًا باللون الاحمر، متوسط الطول، ويتميز بالريش على الأكمام، والتي أضافت له
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