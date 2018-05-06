إل جي: خططنا لإستخدام الشاشة المزودة بالقطع قبل شركة آبل

الهاتف LG G7 ThinQ والذي أعلنت عنه شركة LG مع شاشة مزودة بقطع في الجزء الأوسط العلوي جاء بعد ستة أشهر من إطلاق شركة آبل للهاتف iPhone X، ولكن الشركة الكورية الجنوبية تميل إلى الرفض إذا قلت لها بأنه تصميم منسوخ، فهي تقول الآن: "شركة LG خططت للتصميم المزود بالقطع قبل شركة آبل".
هذا ما قاله رئيس قسم الهواتف الذكية في شركة LG، السيد Hwang Jeong-hwan خلال حدث عرض الهاتف LG G7 ThinQ في كوريا الجنوبية مؤخرًا. وأضاف أن شاشة الجهاز قد تكون مشابهة للهواتف الذكية الأخرى، ولكنها تأتي بمجموعة من الميزات المختلفة تمامًا.
في الواقع، قال السيد Hwang Jeong-hwan بأنهم لا يفضلون حتى وصف "القطع" لأنه يشير إلى شيء مفقود. بدلا من ذلك، تسميه الشركة بشاشة ثانية، مما يشير إلى أن هناك المزيد لعرضه. وعندما يتعلق الأمر بشاشة LCD الخاصة بالهاتف LG G7 ThinQ، فقد قال المسؤول التنفيذي: "من الخطأ في الواقع أن نقول بأن LG قد عادت إلى شاشات LCD لأن هذا جزء من إستراتيجيتنا ذات المسارين. ستلتزم سلسلة هواتف LG G Series بشاشات LCD، في حين ستلتزم سلسلة هواتف LG V Series بشاشات OLED".
كما قال السيد Hwang Jeong-hwan بأن الميزات المفقودة مثل دعم Animoji يمكن إضافتها لاحقًا من خلال التحديثات، وستكون متاحة للهاتف LG G7 ThinQ، والطرازات الأخرى التي تليه.
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ظهرت الممثلة آمبر هيرد بكامل أناقتها وتألقها خلال حضورها حفلة خيرية لدعم الجمعية الطبية السورية الأميركية في لوس أنغلوس، الجمعة، وذلك تزامنا مع تصويرها فيلم الجريمة القادم "Run Away With Me". ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" السبت، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، فستانا مذهلا بألوان محايدة، يتكون من تنورة من الدانتيل الابيض شبه شفافة، وبلوزة سوداء أنيقة تتميز بفتحة عنق على شكل حرف "V" صغير، وأضافت زوجا من الأحذية السوداء اللامعة ذات كعب عالٍ. أكملت هيرد إطلالتها بتصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر لتتناسب مع الفستان أحادي اللون بالإضافة إلى مكياجها الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال أحمر الشفاه الوردي والكحل الأسود. وانتهت آمبر هيرد من تصوير فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرا الشهر الماضي، وتشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ومن أبرزهم نيكول كيدمان وجيسون موموا وباتريك
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