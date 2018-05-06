كشفت التقارير الأسبوع الماضى أن شحنات الهواتف الذكية العالمية انخفضت بنسبة 2.9٪ فى الربع الأول بسبب انخفاض شحنات الهواتف الذكية فى الصين، إذ انخفض عدد الشحنات فى الصين إلى أقل من 100 مليون وحدة للمرة الأولى منذ الربع الثالث من عام 2013، وفقًا لتقرير جديد نُشر اليوم، بلغ عدد الهواتف الذكية التى تم شحنها فى الصين خلال الربع الأول من عام 2018 أقل من 90 مليون وحدة.
ويشير المحللون إلى أن الشحنات انخفضت على أساس تتابعى بنسبة 34٪ عن الربع الرابع من العام الماضي، وهذا لأن الربع الرابع كان يشمل موسم التسوق والعطلات فى الصين، أما الربع الأول من العام الجارى لم يضم مناسبات تدفع المستخدمين للشراء.
ووفقا للتقارير كانت أكبر خمس شركات تصنيع للهواتف الذكية فى الصين من يناير وحتى مارس، هم Xiaomi و Huawei و Oppo و Vivo و Apple، وتمكنت XIAOMI من تحقيق هذا الإنجاز بعد نجاح هاتف Redmi 5 Plus منخفض التكلفة، الذى تم طرحه بسعر 157 دولار أمريكي.
ويتوقع المحللون ارتفاع شحنات الهواتف الذكية الصينية بشكل عام بالتتابع فى الربع الثانى، وذلك بفضل إدخال نماذج جديدة من قبل البائعين المحليين.
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ظهرت الممثلة آمبر هيرد بكامل أناقتها وتألقها خلال حضورها حفلة خيرية لدعم الجمعية الطبية السورية الأميركية في لوس أنغلوس، الجمعة، وذلك تزامنا مع تصويرها فيلم الجريمة القادم "Run Away With Me". ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" السبت، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، فستانا مذهلا بألوان محايدة، يتكون من تنورة من الدانتيل الابيض شبه شفافة، وبلوزة سوداء أنيقة تتميز بفتحة عنق على شكل حرف "V" صغير، وأضافت زوجا من الأحذية السوداء اللامعة ذات كعب عالٍ. أكملت هيرد إطلالتها بتصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر لتتناسب مع الفستان أحادي اللون بالإضافة إلى مكياجها الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال أحمر الشفاه الوردي والكحل الأسود. وانتهت آمبر هيرد من تصوير فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرا الشهر الماضي، وتشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ومن أبرزهم نيكول كيدمان وجيسون موموا وباتريك
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