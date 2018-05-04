sauron تنبيه سرى داخل فيس بوك للموظفين عند محاولة زملائهم التجسس عليهم

كشف تقرير حديث من صحيفة وول ستريت جورنال عن بعض التفاصيل الخاصة بالعمل داخل شركة فيس بوك، وذكر أن موظفو الشركة التكنولوجية يحصلون على تنبيه أمنى خاص إذا قام أحد الزملاء أصحاب المناصب الأعلى منهم بالتجسس على حسابهم.
وقالت الصحيفة إن نظام التحذير معروف بشكل غير رسمى للعاملين باسم "تنبيه ساورون"، فى إشارة إلى العين الخاصة بشخصية ساورون، فى ثلاثية Lord of the rings "سيد الخواتم"، ويتمتع مجموعة صغيرة من موظفى فيس بوك بامتيازات الوصول إلى معلومات حساسة عن الموظفين، مما يسمح لهم بتسجيل الدخول كمستخدم آخر وفحص المعلومات الخاصة، مثل الصور والرسائل.
ولا يتم إصدار "تنبيه Sauron" إلا لموظفى Facebook، وعادة ما يأتى فى شكل بريد إلكترونى أو إشعار على حسابهم، وتم إنشاؤه لأن المهندسين بشكل روتينى يقومون بالوصول إلى حسابات زملائهم لاختبار المنتجات المستقبلية أو إصلاح القضايا التقنية.
من الجدير بالذكر أنه لا يتم تنبيه مستخدمى فيس بوك النشطين البالغ عددهم 2.2 مليار شهريًا عندما يصل موظفو Facebook إلى حسابهم، وهى مشكلة تم طرحها فى وقت سابق من هذا الأسبوع من خلال الأخبار التى تفيد بأن الشركة طردت موظفاً بسبب ملاحقة النساء، ولم تكن ليست هذه هى المرة الأولى التى يفقد فيها الموظف وظيفته بسبب إساءته استخدام حقه فى الوصول إلى حسابات المستخدمين، وقال المتحدث باسم الشركة أنهم يفكرون فى توسيع هذا التنبيه للمستخدمين.
GMT 21:53 2018 الجمعة ,04 أيار / مايوسامسونج تستعد للكشف عن جلاكسى S10 بمعرض CES 2019 يناير المقبل
GMT 21:52 2018 الجمعة ,04 أيار / مايورؤساء شركة كامبريدج أناليتكيا يكشفون عن شركتين جديدتين فى لندن
GMT 21:50 2018 الجمعة ,04 أيار / مايوالولايات المتحدة تخطط لإنشاء وحدة لمواجهة حروب المستقبل فى الفضاء
GMT 21:48 2018 الجمعة ,04 أيار / مايوانستغرام يطلق ميزة دفع تسمح لك بحجز المطاعم داخل التطبيق
GMT 21:43 2018 الجمعة ,04 أيار / مايومتجر بريطانى يستعين بروبوتات لتوصيل الطلبات إلى منازل المستخدمين
تعرض مجموعة "Netflix" الموسم الثانى من "Dear White People"، وظهر فريق التمثيل الكوميدي الساخرة في شكل جيد خلال العرض الأول من المسلسل في مسرح ArcLight Hollywood"" في لوس أنجلوس. لوجان براوننج تلفت الأنظار بجمالها و بساطتها بفستان أخضر بسيط ولفتت لوجان براوننج الأنظار على نجم السجادة الحمراء بفستانها الأنيق مع فتحة طويلة من القدم حتى الخصر ظهرت فيها جمال ساقها، وفي حين أن جرائة ساقها تسللت إلى عينها لتصبح أكثر جاذبية بنظرتها الناعمة، مع أكسسوارات متلألئة وحلي بسيط يتناسب مع الكعب الذهبي المدبب الناعم. وكوّمت ضفائرها فوق رأسها بأناقة، وأظهرت العديد من خيوط الشقراء بها، وعندما ألقت على رأسها تلال من الشعر المجدول بضفائر جعلها تشبة أميرة أفريقية تلون جلدها من الشمس على شاطىء البحر. وبالنسبة للماكياج، وضعت فوق عينيها الخضراء الرائعة ظلال عيون نحاسية مدرجة، متوازنة مع شفاه عارية من
أرسل تعليقك