sauron تنبيه سرى داخل فيس بوك للموظفين عند محاولة زملائهم التجسس عليهم

كشف تقرير حديث من صحيفة وول ستريت جورنال عن بعض التفاصيل الخاصة بالعمل داخل شركة فيس بوك، وذكر أن موظفو الشركة التكنولوجية يحصلون على تنبيه أمنى خاص إذا قام أحد الزملاء أصحاب المناصب الأعلى منهم بالتجسس على حسابهم.

وقالت الصحيفة إن نظام التحذير معروف بشكل غير رسمى للعاملين باسم "تنبيه ساورون"، فى إشارة إلى العين الخاصة بشخصية ساورون، فى ثلاثية Lord of the rings "سيد الخواتم"، ويتمتع مجموعة صغيرة من موظفى فيس بوك بامتيازات الوصول إلى معلومات حساسة عن الموظفين، مما يسمح لهم بتسجيل الدخول كمستخدم آخر وفحص المعلومات الخاصة، مثل الصور والرسائل.

ولا يتم إصدار "تنبيه Sauron" إلا لموظفى Facebook، وعادة ما يأتى فى شكل بريد إلكترونى أو إشعار على حسابهم، وتم إنشاؤه لأن المهندسين بشكل روتينى يقومون بالوصول إلى حسابات زملائهم لاختبار المنتجات المستقبلية أو إصلاح القضايا التقنية.

من الجدير بالذكر أنه لا يتم تنبيه مستخدمى فيس بوك النشطين البالغ عددهم 2.2 مليار شهريًا عندما يصل موظفو Facebook إلى حسابهم، وهى مشكلة تم طرحها فى وقت سابق من هذا الأسبوع من خلال الأخبار التى تفيد بأن الشركة طردت موظفاً بسبب ملاحقة النساء، ولم تكن ليست هذه هى المرة الأولى التى يفقد فيها الموظف وظيفته بسبب إساءته استخدام حقه فى الوصول إلى حسابات المستخدمين، وقال المتحدث باسم الشركة أنهم يفكرون فى توسيع هذا التنبيه للمستخدمين.