أعلنت شركة أبل فى بيان صحفى حديث أن المساعد الشخصى الصوتى "سيرى"، يتم استخدامه الآن على أكثر من نصف مليار جهاز حول العالم شهريا، وهو رقم ضخم للغاية يعكس نجاح المساعد الذى تنافس به أبل شركات أخرى مثل جوجل وسامسونج.

وذكر موقع appleinsider، أن شركة أبل باعت 87.7 مليون هاتف أيفون و 21.7 مليون جهاز آيباد و 9.7 مليون جهاز "ماك" فى الربعين الماليين الثالث والرابع، وهذا يعنى أنها باعت ما مجموعه 119.1 مليون جهاز يدعم "سيرى"، ولم تصدر شركة آبل بعد أرباحها عن الربع المالى الأول من عام 2018، وهى الفترة التى من المحتمل أن تضيف عشرات الملايين من الأجهزة إلى العدد النهائى.

ويرى البعض أن هناك مزايا جديدة داخل "سيرى" جذبت المستخدمين الجدد، بما فى ذلك deep learning technology، بالإضافة إلى تلقى الترجمة اللغوية وغيرها من المزايا.

من الجدير بالذكر آخر مرة تحدثت فيها أبل عن عدد مستخدمين "سيرى" كانت خلال فاعليات مؤتمر المطورين السابق WWDC 2017 ، وقالت أن المساعد نشط على 375 مليون جهاز حول العالم.