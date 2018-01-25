أعلنت شركة أبل فى بيان صحفى حديث أن المساعد الشخصى الصوتى "سيرى"، يتم استخدامه الآن على أكثر من نصف مليار جهاز حول العالم شهريا، وهو رقم ضخم للغاية يعكس نجاح المساعد الذى تنافس به أبل شركات أخرى مثل جوجل وسامسونج.
وذكر موقع appleinsider، أن شركة أبل باعت 87.7 مليون هاتف أيفون و 21.7 مليون جهاز آيباد و 9.7 مليون جهاز "ماك" فى الربعين الماليين الثالث والرابع، وهذا يعنى أنها باعت ما مجموعه 119.1 مليون جهاز يدعم "سيرى"، ولم تصدر شركة آبل بعد أرباحها عن الربع المالى الأول من عام 2018، وهى الفترة التى من المحتمل أن تضيف عشرات الملايين من الأجهزة إلى العدد النهائى.
ويرى البعض أن هناك مزايا جديدة داخل "سيرى" جذبت المستخدمين الجدد، بما فى ذلك deep learning technology، بالإضافة إلى تلقى الترجمة اللغوية وغيرها من المزايا.
من الجدير بالذكر آخر مرة تحدثت فيها أبل عن عدد مستخدمين "سيرى" كانت خلال فاعليات مؤتمر المطورين السابق WWDC 2017 ، وقالت أن المساعد نشط على 375 مليون جهاز حول العالم.
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استولت الإعلامية الأيرلندية لورا ويتمور على المشهد العام بالصور الرسمية في حفلة جوائز التلفزيون الوطني الـ 23، وقد خطفت الأنظار لإطلالتها المذهلة حيث ارتدت بدلة سوداء مصممة من قطعتين لتظهر جنبا إلى جنب الممثلة جورجي بورتر وكاتي برايس. واشتهرت المذيعة التلفزيونية البالغة من العمر 32 عاما بأنها عملت على عدد من التصاميم للكاميرا، مع تسليط الضوء على جمالها الأيرلندي في مختلف الأحداث. واختارت لورا سترة مفتوحة حتى السرة لتكشف عن جسدها اسفلها مع زوج من السراويل القصيرة، واكملت اطلالتها بزوج من الأحذية من نفس اللون وذات كعب اضافت إلى طولها مزيدا من السنتيمترات بالاضافة إلى حقيبة صغيرة مربعة الشكل ومتعددة الألوان. وقد زينت معصمها بأسورة فضية واقترن ذلك مع خاتم مطابقا مع سلسلة رقيقة من الماس حول عنقها. وفي الوقت نفسه، خطفت الممثلة جورجي بورتر الأنظار لصورتها الرسمية بالحفلة حيث ظهرت
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