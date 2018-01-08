روبوت جديد على شكل بطة للتفاعل والتخفيف على أطفال السرطان

كشفت شركة أفلاك الأمريكية خلال معرض الالكترونيات الاستهلاكية CES 2018 عن روبوت آلى ذكى جديد صمم خصيصا للأطفال الذين يعانون من السرطان، وأطلقت الشركة على الروبوت الجديد اسم My Special Aflac Duck.
ووفقا لموقع "ماشابل" الأمريكى، ويعد My Special Aflac Duck روبوت اجتماعى على شكل بطة، والذى يمكنه التفاعل مع الروبوتات، ويصبح سخيفا وسعيدا وغاضبا وخائفا أو مريضا مثلهم تماما، ومساعدتهم على التعامل بشكل خلاق مع مرضهم.
ويخضع الروبوت الذى طوره خبير الروبوتات آرون هورويتز وشركته، للاختبار ومن المتوقع أن يتم توزيعه على نطاق واسع بنهاية هذا العام.
وقال هورويتز أنه تم تشخيصه كطفل يعانى من نقص فى النمو البشرى واضطر إلى اعطاء نفسه الحقن اليومية لمدة خمس سنوات، وقال إن التجربة جعلته يريد مساعدة الأطفال الآخرين المصابين بالأمراض، مما أدى إلى تأسيسه لشركة سبروتيل ومقرها رود آيلاند مع شريك التقى به بجامعة نورث وسترن.
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جذبت النجمة العالمية آمبر هيرد، أنظار الحضور وعدسات المصورين إلى إطلالتها الأنيقة والمثيرة خلال حفلة "آرت أوف إليسيوم هيفين" الخيري، في لوس أنجلوس، ليلة السبت الماضي، وارتدت الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا، فستانًا شفافًا من الترتر الفضي، والذي يتمتع بذيل طويل يصل إلى الأرض مزودًا بفتحة أمامية. وأضافت هيرد زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة، ذات كعب أضاف بعض السنتيمترات إلى طولها، وقد أبرزت آمبر هيرد، جمال ملامحها بمكياج صاخب، مع بعض اللمسات من أحمر الشفاة الداكن، والماسكارا وصففت شعرها فى تسريحة فوضوية. ولم تأت الممثلة الأميركية الحفلة، وحدها بل بصحبة شقيقتها ويتنى هيرد التي تألقت في فستان أزرق منحها إطلالة جذابة، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود بكعب مرتفع، وضمت الحفلة أسماءً كبيرة بما في ذلك: إيفا مندز، كيرستن دونست، جيمس فرانكو، إيليا وود، ديفيد أركيت، علي لارتر و هايز ماك آرثر،
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