روبوت جديد على شكل بطة للتفاعل والتخفيف على أطفال السرطان

كشفت شركة أفلاك الأمريكية خلال معرض الالكترونيات الاستهلاكية CES 2018 عن روبوت آلى ذكى جديد صمم خصيصا للأطفال الذين يعانون من السرطان، وأطلقت الشركة على الروبوت الجديد اسم My Special Aflac Duck.

ووفقا لموقع "ماشابل" الأمريكى، ويعد My Special Aflac Duck روبوت اجتماعى على شكل بطة، والذى يمكنه التفاعل مع الروبوتات، ويصبح سخيفا وسعيدا وغاضبا وخائفا أو مريضا مثلهم تماما، ومساعدتهم على التعامل بشكل خلاق مع مرضهم.

ويخضع الروبوت الذى طوره خبير الروبوتات آرون هورويتز وشركته، للاختبار ومن المتوقع أن يتم توزيعه على نطاق واسع بنهاية هذا العام.

وقال هورويتز أنه تم تشخيصه كطفل يعانى من نقص فى النمو البشرى واضطر إلى اعطاء نفسه الحقن اليومية لمدة خمس سنوات، وقال إن التجربة جعلته يريد مساعدة الأطفال الآخرين المصابين بالأمراض، مما أدى إلى تأسيسه لشركة سبروتيل ومقرها رود آيلاند مع شريك التقى به بجامعة نورث وسترن.