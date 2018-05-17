فيسبوك تجلب ميزة إضافة مقاطع صوتية للقصة وأكثر

قدمت فيسبوك ميزة إضافة مقاطع صوتية مختلفة على قصة الشبكة الرئيسية، كما أضافت الشركة خياراً لتحميل مقطع صوتي إلى القصة ليعمل بالخلفية للصورة التي يقوم المستخدم برفعها، وعلى العكس مع إنستقرام فإن المستخدم سيكون له الحرية برفع أي مقطع صوتي يريده.
كما سيصبح المستخدم بالتحديث الجديد قادراً على حفظ قصته للأرشيف على هاتفه، بالإضافة إلى إمكانية حفظ الصور من كاميرا التطبيق على سيرفرات الشركة بشكل مباشر.
سيكون التحديث الجديد متاحاً للمستخدمين في الهند في البداية، ومن ثم ستقوم الشركة بإطلاقه لباقي المستخدمين في جميع أنحاء العالم لاحقاً.
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خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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