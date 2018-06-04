لعشاق الألعاب أسوس تطلق هاتف rog phone

كشفت أسوس عن هاتفها الجديد ROG Phone، وهذا خلال فعاليات Computex 2018، فهو من أحدث الهواتف المفضلة لعشاق الالعاب.
ويأتي الهاتف مع شاشة بحجم 6 إنش بتقنية اموليد بمعدل تحديث 90Hz مع سرعة استجابة 1ms ودعم HDR ويعمل بمعالج سناب دراغون 845 مع 8GB رام و 512GB ذاكرة تخزين داخلية.
كما يأتي بكاميرتين مزدوجة من الخلف بدقة 12MP و 8MP مع كاميرا للسيلفي بدقة 8MP مع سماعتين ستريو أمامية ويعتمد الهاتف على نظام للتبريد يسمى 3D Vapor-chamber.
وتعمل هذه المواصفات على بطارية بسعة 4000 مللي امبير بنظام اندرويد اوريو 8.1 ومن المتوقع ان يتم إطلاق الهاتف في الربع الثالث من العام الجاري ولايوجد أي معلومات عن السعر حتى الآن.
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أبهرت عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، الحضور بإطلالتها الجذّابة والمثيرة، خلال حضورها حفلة "وانغو تانجو" التي أقامتها شبكة "أي هارت راديو"، السبت، على ملعب بانك أوف كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس الأميركية. وارتدت أمبروسيو البالغة من العمر 37 عاما، فستانا قصيرا بأكمام طويلة يتميز بزخارف زرقاء وحمراء وذهبية تكتمل مع بعض الأشكال والأنماط المذهلة، كما تميز بخط عنق على شكل حرف "V". وأكملت عارضة الأزياء الشهيرة إطلالتها بزوج من الأحذية الأنيقة الفضية والأقراط المرصعة بالألماس، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها، كما أضافت المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة. واستعدت أمبروسيو، التي لديها طفلان من زوجها السابق جيمي مازور (أنيا تسعة أعوام، ونوح ستة أعوام)، للظهور أمام الكاميرات منذ اللحظة الأولى لدخولها الحفلة. كانت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت واحدة من العديد من الوجوه الشهيرة التي شوهدت في الحفلة الموسيقية التي أقيمت
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