لعشاق الألعاب أسوس تطلق هاتف rog phone

كشفت أسوس عن هاتفها الجديد ROG Phone، وهذا خلال فعاليات Computex 2018، فهو من أحدث الهواتف المفضلة لعشاق الالعاب.

ويأتي الهاتف مع شاشة بحجم 6 إنش بتقنية اموليد بمعدل تحديث 90Hz مع سرعة استجابة 1ms ودعم HDR ويعمل بمعالج سناب دراغون 845 مع 8GB رام و 512GB ذاكرة تخزين داخلية.

كما يأتي بكاميرتين مزدوجة من الخلف بدقة 12MP و 8MP مع كاميرا للسيلفي بدقة 8MP مع سماعتين ستريو أمامية ويعتمد الهاتف على نظام للتبريد يسمى 3D Vapor-chamber.

وتعمل هذه المواصفات على بطارية بسعة 4000 مللي امبير بنظام اندرويد اوريو 8.1 ومن المتوقع ان يتم إطلاق الهاتف في الربع الثالث من العام الجاري ولايوجد أي معلومات عن السعر حتى الآن.