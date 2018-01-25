سعر أيفون X فى الولايات المتحدة أقل 25% من أوروبا

انخفض الدولار الأمريكى إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأيام الماضية، ومن الآثار المثيرة للاهتمام لتدنى سعر الدولار فى عالم التكنولوجيا، هو زيادة الفارق المتنامى فى تكلفة الهواتف فى الولايات المتحدة وفى بلدان أخرى.
ويعد أيفون X الهاتف الأغلى حتى الآن خير نموذج لتوضيح فارق السعر الكبير، ففى الولايات المتحدة، يبلغ سعر هاتف أيفون X نحو ألف دولار للنسخة سعة 64 جيجابايت، مع إضافة ضريبة الدولة المتوسطة بنسبة 8٪، فسيصل سعر الهاتف النهائى فى نهاية المطاف إلى 1,080دولار أمريكى.
أما فى أوروبا، فيتم تضمين ضريبة القيمة المضافة على سعر أيفون X، فتبلغ التكلفة الإجمالية نحو 1,150 يورو.
وسيكون المبلغان متقاربين إذا كان الدولار مساويًا لليورو، كما كان قبل عامين فقط، ولكن مع ضعف الدولار الحالى، فإن سعر الولايات المتحدة للآيفون أقل بنحو 25٪ من السعر فى أوروبا، فسعر الهاتف فى أوروبا 870 يورو.
وهذا يعنى أنه إذا كنت مسافرًا من أوروبا قادمًا إلى الولايات المتحدة مع عملة اليورو الأكثر قيمة الآن، فإنك سوف توفر 280 يورو إذا أردت شراء أيفون X فى الولايات المتحدة، أى نصف ثمن التذكرة تقريبًا.
وإذا كنت تتسوق بدولة خالية من الضرائب مثل ديلاوير، يمكنك توفير 360 يورو، وهذا يعنى دفع 30٪ أقل لشراء أيفون X.
GMT 18:45 2017 الإثنين ,04 كانون الأول / ديسمبرشركة أمريكية تطالب بحظر بيع أيفون X لانتهاك أبل بعض براءات الاختراع
GMT 22:26 2017 الجمعة ,01 كانون الأول / ديسمبرتطبيقا "خرائط جوجل" وGoogle Home يدعمان الآن هاتف أيفون X
GMT 22:26 2017 الجمعة ,01 كانون الأول / ديسمبرتطبيقا "خرائط جوجل" وGoogle Home يدعمان الآن هاتف أيفون X
استولت الإعلامية الأيرلندية لورا ويتمور على المشهد العام بالصور الرسمية في حفلة جوائز التلفزيون الوطني الـ 23، وقد خطفت الأنظار لإطلالتها المذهلة حيث ارتدت بدلة سوداء مصممة من قطعتين لتظهر جنبا إلى جنب الممثلة جورجي بورتر وكاتي برايس. واشتهرت المذيعة التلفزيونية البالغة من العمر 32 عاما بأنها عملت على عدد من التصاميم للكاميرا، مع تسليط الضوء على جمالها الأيرلندي في مختلف الأحداث. واختارت لورا سترة مفتوحة حتى السرة لتكشف عن جسدها اسفلها مع زوج من السراويل القصيرة، واكملت اطلالتها بزوج من الأحذية من نفس اللون وذات كعب اضافت إلى طولها مزيدا من السنتيمترات بالاضافة إلى حقيبة صغيرة مربعة الشكل ومتعددة الألوان. وقد زينت معصمها بأسورة فضية واقترن ذلك مع خاتم مطابقا مع سلسلة رقيقة من الماس حول عنقها. وفي الوقت نفسه، خطفت الممثلة جورجي بورتر الأنظار لصورتها الرسمية بالحفلة حيث ظهرت
أرسل تعليقك