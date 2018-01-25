توفر شركة أبل لمستخدمى هواتف آيفون داخل التحديث الجديد القدرة على معرفة المزيد من المعلومات عن بطارية أجهزتهم وصحتها، وهى الميزة التى كانت موجودة بالفعل على أجهزة الكمبيوتر "ماك" التابعة للشركة، وقالت أبل إن تحديث IOS الجديد سوف يظهر مدى صحة بطارية الهاتف ويوصى ما إذا كانت البطارية تحتاج إلى استبدال أم لا، كما أنها تتيح للمستخدمين إيقاف البرامج المثيرة للجدل التى تبطئ أداء الهاتف فى بعض الحالات.
بطارية هواتف آيفون
اعترفت أبل فى ديسمبر الماضى أنها فى بعض الأحيان تبطئ عمدًا هواتف آيفون القديمة التى تضم بطاريات ضعيفة، واعتذرت الشركة أكثر من مرة على هذا الأمر، وخفضت أسعار استبدال البطارية فى متاجرها من 79 دولارًا إلى 29 دولارًا للهواتف المتضررة، خاصة بعد أن قال المستخدمون إن افتقار الشركة للشفافية بشأن هذه القضية دفع الناس لشراء هاتف جديد بدلاً من الحصول على بطارية جديدة.
وقال "كايل وينز"، الرئيس التنفيذى لشركة iFixit، التى تنشر دليل إصلاح أجهزة آيفون وتبيع قطع الغيار، إن الشركة حققت أرباحًا هائلة من وراء هذا الأمر.
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استولت الإعلامية الأيرلندية لورا ويتمور على المشهد العام بالصور الرسمية في حفلة جوائز التلفزيون الوطني الـ 23، وقد خطفت الأنظار لإطلالتها المذهلة حيث ارتدت بدلة سوداء مصممة من قطعتين لتظهر جنبا إلى جنب الممثلة جورجي بورتر وكاتي برايس. واشتهرت المذيعة التلفزيونية البالغة من العمر 32 عاما بأنها عملت على عدد من التصاميم للكاميرا، مع تسليط الضوء على جمالها الأيرلندي في مختلف الأحداث. واختارت لورا سترة مفتوحة حتى السرة لتكشف عن جسدها اسفلها مع زوج من السراويل القصيرة، واكملت اطلالتها بزوج من الأحذية من نفس اللون وذات كعب اضافت إلى طولها مزيدا من السنتيمترات بالاضافة إلى حقيبة صغيرة مربعة الشكل ومتعددة الألوان. وقد زينت معصمها بأسورة فضية واقترن ذلك مع خاتم مطابقا مع سلسلة رقيقة من الماس حول عنقها. وفي الوقت نفسه، خطفت الممثلة جورجي بورتر الأنظار لصورتها الرسمية بالحفلة حيث ظهرت
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