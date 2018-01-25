توفر شركة أبل لمستخدمى هواتف آيفون داخل التحديث الجديد القدرة على معرفة المزيد من المعلومات عن بطارية أجهزتهم وصحتها، وهى الميزة التى كانت موجودة بالفعل على أجهزة الكمبيوتر "ماك" التابعة للشركة، وقالت أبل إن تحديث IOS الجديد سوف يظهر مدى صحة بطارية الهاتف ويوصى ما إذا كانت البطارية تحتاج إلى استبدال أم لا، كما أنها تتيح للمستخدمين إيقاف البرامج المثيرة للجدل التى تبطئ أداء الهاتف فى بعض الحالات.

بطارية هواتف آيفون

اعترفت أبل فى ديسمبر الماضى أنها فى بعض الأحيان تبطئ عمدًا هواتف آيفون القديمة التى تضم بطاريات ضعيفة، واعتذرت الشركة أكثر من مرة على هذا الأمر، وخفضت أسعار استبدال البطارية فى متاجرها من 79 دولارًا إلى 29 دولارًا للهواتف المتضررة، خاصة بعد أن قال المستخدمون إن افتقار الشركة للشفافية بشأن هذه القضية دفع الناس لشراء هاتف جديد بدلاً من الحصول على بطارية جديدة.

وقال "كايل وينز"، الرئيس التنفيذى لشركة iFixit، التى تنشر دليل إصلاح أجهزة آيفون وتبيع قطع الغيار، إن الشركة حققت أرباحًا هائلة من وراء هذا الأمر.