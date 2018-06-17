’’علماء الذكاء الاصطناعي ’’ الروبوتات ستثور ضد البشر

حذر علماء في مجال الذكاء الاصطناعي من أن الروبوتات قد تخرج مستقبلا عن سيطرة البشر.

وأوضح خبراء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن “دراساتهم الأخيرة حول موضوع الآلات والروبوتات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي اظهرت أن هذه التقنيات قد تكون خطيرة في بعض الأحيان، وخصوصا تقنيات السيارات ذاتية القيادة، فهي قد تتخذ قرارات غير منطقية معتمدة على لغة البرمجة ومن الممكن أن تتسبب بحوادث كارثية”.

ومن جانبهم، أكد علماء في جامعة باث البريطانية أن “سلوك الروبوتات في المستقبل قد يخلو من مفهوم الأخلاق وحسن التصرف، فهذه الروبوتات ستتخذ قراراتها بأنفسها غير مراعية احتياجات الناس أو متطلباتهم، وفي نهاية المطاف سيتسبب تطور الذكاء الاصطناعي بخروج هذه الروبوتات عن سيطرة البشر”.