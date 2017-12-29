كشف تقرير حديث من موقع Cheddar الأمريكى، أن تطبيق سناب شات يستعد لإطلاق ميزة جديدة تحمل اسم Stories Everywhere، وهى تتيح للمستخدمين مشاهدة القصص فى أى مكان داخل الويب، وليس فقط داخل التطبيق، وذلك من خلال خاصية جديدة يمكن دمجها داخل المواقع والصفحات الإلكترونية تسمح بتشغيل القصص.

وهذه الميزة تأتى لمنافسة فيس بوك بشكل مباشر، إذا يمتلك موقع التواصل الاجتماعى الأشهر فى العالم ميزة تسمح بدمج مشغل خاص بالموقع لتشغيل الفيديوهات فى أى موقع على الإنترنت وليس موقع فيس بوك فقط، ولكن ميزة سناب شات الجديدة من المتوقع أن تحظى بشعبية كبيرة خاصة مع اهتمام العالم بميزة "القصص".

من الجدير بالذكر أن هذه الميزة الجديدة Stories Everywhere من المتوقع أن تساعد تطبيق المراهقين الشهير "سناب شات" فى جذب عدد أكبر من المستخدمين حول العالم.