كشف تقرير حديث من موقع Cheddar الأمريكى، أن تطبيق سناب شات يستعد لإطلاق ميزة جديدة تحمل اسم Stories Everywhere، وهى تتيح للمستخدمين مشاهدة القصص فى أى مكان داخل الويب، وليس فقط داخل التطبيق، وذلك من خلال خاصية جديدة يمكن دمجها داخل المواقع والصفحات الإلكترونية تسمح بتشغيل القصص.
وهذه الميزة تأتى لمنافسة فيس بوك بشكل مباشر، إذا يمتلك موقع التواصل الاجتماعى الأشهر فى العالم ميزة تسمح بدمج مشغل خاص بالموقع لتشغيل الفيديوهات فى أى موقع على الإنترنت وليس موقع فيس بوك فقط، ولكن ميزة سناب شات الجديدة من المتوقع أن تحظى بشعبية كبيرة خاصة مع اهتمام العالم بميزة "القصص".
من الجدير بالذكر أن هذه الميزة الجديدة Stories Everywhere من المتوقع أن تساعد تطبيق المراهقين الشهير "سناب شات" فى جذب عدد أكبر من المستخدمين حول العالم.
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ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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