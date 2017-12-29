اليابان تدمج إخطارات الكوارث والحوادث الإرهابية بنظام أندرويد

أعلنت رابطة شركات الاتصالات فى اليابان عن دعم الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد، بدءا من نظام التشغيل أندرويد 8.1، بالتنبيهات الخاصة بالكوارث الطبيعية، كما أن الهواتف الذكية ستكون قادرة أيضا على استقبال معلومات أخرى خاصة بالكوارث فى المنطقة، بما فى ذلك الأنشطة الإرهابية.
أما لمستخدمى هواتف آيفون فالإخطارات المرسلة فى حالات الطوارئ يمكن أن تصل بعد ضبطها من قائمة الإعدادات، على الرغم من صفحة دعم أبل تؤكد أن هذه الميزة لا تزال مرتبطة بشركات الاتصالات الكبرى فى اليابان.
ولم تعلن الراطة عن الموعد المحدد لدمج الإخطارات بنظام الشتغيل، كما سيكون على عاتق صناع الهواتف الذكية، الحصول على أحدث نسخة من أندرويد على الهواتف الذكية من أجل الاستفادة من هذه الميزة، وحتى ذلك الحين ستظل تطبيقات الجهات الخارجية أفضل رهان لتحذيرات الكوارث فى اليابان.
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ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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