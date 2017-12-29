اليابان تدمج إخطارات الكوارث والحوادث الإرهابية بنظام أندرويد

أعلنت رابطة شركات الاتصالات فى اليابان عن دعم الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد، بدءا من نظام التشغيل أندرويد 8.1، بالتنبيهات الخاصة بالكوارث الطبيعية، كما أن الهواتف الذكية ستكون قادرة أيضا على استقبال معلومات أخرى خاصة بالكوارث فى المنطقة، بما فى ذلك الأنشطة الإرهابية.

أما لمستخدمى هواتف آيفون فالإخطارات المرسلة فى حالات الطوارئ يمكن أن تصل بعد ضبطها من قائمة الإعدادات، على الرغم من صفحة دعم أبل تؤكد أن هذه الميزة لا تزال مرتبطة بشركات الاتصالات الكبرى فى اليابان.

ولم تعلن الراطة عن الموعد المحدد لدمج الإخطارات بنظام الشتغيل، كما سيكون على عاتق صناع الهواتف الذكية، الحصول على أحدث نسخة من أندرويد على الهواتف الذكية من أجل الاستفادة من هذه الميزة، وحتى ذلك الحين ستظل تطبيقات الجهات الخارجية أفضل رهان لتحذيرات الكوارث فى اليابان.