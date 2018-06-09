ساعة أبل المقبلة ستضم أزرارًا جديدة تعمل باللمس

كشفت مجلة Fast Company الأمريكية أن الجيل المقبل من ساعة أبل ووتش سيشهد بعض التغييرات فى التصميم والتى ستميزها عن النماذج السابقة، فعلى ما يبدو أن شركة أبل تخطط للتخلص من الأزرار المادية وإضافة أخرى حساسة للمس.
وذكر تقرير مجلة Fast أن مصدرًا لديه معرفة بخطط أبل يقول إن الساعة المقبلة ستضم نفس تكوينات الأزرار، ولكنها ستعتمد على الاستجابة اللمسية، مما يعنى أنها ستهتز عند لمسة المستخدم.
يذكر التقرير أيضًا أن شركة أبل قد تضيف بعض الضوابط فى طريقة عمل الساعة القادمة والتى من المفترض أن يتم كشف النقاب عنها هذا الخريف، وفى حال عدم الإعلان عنها فى هذا الموعد فستظهر التغييرات الجديدة فى نموذج 2019.
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ظهرت كل من كيندال جينر، وهايلي بالدوين، وهما اثنان من أشهر وافضل عارضات الأزياء في العالم، خلال حفلة إطلاق مجلة CHAOS X LOVE الجديدة، يوم الخميس، في مدينة نيويورك. واختار كلاهما فساتين مماثلة، على الرغم من الألوان المختلفة حيث ارتدوا الفساتين القصيرة ذات خط العنق العميق على شكل حرف "V". وجذبت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار لإطلالتها، بارتدائها فستانا ملفوفا من الساتان البرتقالي بأكمام طويلة من توقيع مصمم الأزياء الشهير نيكولاس جبران، وصففت شعرها للوراء في ذيل حصان صغير، واكملت اطلالتها بزوجا من الصنادل ذات كعب عال، ومكياج ناعم من احمر الشفاة النيوود والماسكارا. وأطلت هيلي بالدوين البالغة من العمر21 عاما، بإطلالة مماثلة، بفستان اسود من توقيع دار الازياء "جاكيموس"، مع بووت اسود طويل من الجلد يصل إلى الركبة واكملت اطلالتها بالأقراط الدائرية وقلادة من الالماس.
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