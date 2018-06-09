ساعة أبل المقبلة ستضم أزرارًا جديدة تعمل باللمس

كشفت مجلة Fast Company الأمريكية أن الجيل المقبل من ساعة أبل ووتش سيشهد بعض التغييرات فى التصميم والتى ستميزها عن النماذج السابقة، فعلى ما يبدو أن شركة أبل تخطط للتخلص من الأزرار المادية وإضافة أخرى حساسة للمس.

وذكر تقرير مجلة Fast أن مصدرًا لديه معرفة بخطط أبل يقول إن الساعة المقبلة ستضم نفس تكوينات الأزرار، ولكنها ستعتمد على الاستجابة اللمسية، مما يعنى أنها ستهتز عند لمسة المستخدم.

يذكر التقرير أيضًا أن شركة أبل قد تضيف بعض الضوابط فى طريقة عمل الساعة القادمة والتى من المفترض أن يتم كشف النقاب عنها هذا الخريف، وفى حال عدم الإعلان عنها فى هذا الموعد فستظهر التغييرات الجديدة فى نموذج 2019.