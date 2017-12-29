وول ستريت جورنال تتهم جوجل بالتضليل والسيطرة على قطاع السفر عبر الإنترنت

تستخدم شركة جوجل سيطرتها على سوق البحث للحد من المنافسة فى قطاع السفر عبر الإنترنت، لفائدتها ولصالح بعض سلاسل الفنادق الرئيسية التى تتعاون معها، وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال فى افتتاحية جديدة.
وأضافت الصحيفة أن عملاق البحث على الإنترنت جنبا إلى جنب مع سلاسل الفنادق، يحد من قدرة وكالات السفر عبر الإنترنت على استخدام كلمات رئيسية للإعلان عن غرف الفنادق.
وفى الوقت نفسه فإن خدمة السفر الخاصة بجوجل، التى تحتوى على قوائم من مواقع السفر، تحصل على جزء كبير من العمولات التى تكسبها، وفقا للصحيفة.
وقالت الصحيفة فى عددها الافتتاحى: "قد يدفع المسافرون دون علم المزيد من المال، ورغم ذلك يفشلون فى رؤية جميع خياراتهم لأن بعض الفنادق الكبرى قد تعاونت مع جوجل لتقويض المنافسة".
وقال ممثل لشركة جوجل لموقع بيزنس إنسايدر البريطانى: "لقد ساءت صحيفة وول ستريت جورنال فهم كيفية عمل بعض هذه العروض، فصناعة السفر عبر الإنترنت تنافسية للغاية، وفى الواقع تعد شركات السفر الأكثر تعطشا لعروض الإعلانات على جوجل".
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