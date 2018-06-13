شركة shift ترفع دعوى قضائية ضد آبل بتهمة السرقة

أقامت شركة "Shift" التقنية دعوى قضائية ضد شركة آبل متهمة إياها بسرقة أحد شعاراتها التجارية، وفقاً لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية.
وأوضح المتحدث باسم Shift، أن "الشعار الجديد للمساعد الصوتي Siri الذي استعرضته آبل مؤخراً يشبه بتصميمه إلى حد كبير أحد الشعارات التجارية لشركته".
وأكد المتحدث أن "Shift رفعت دعوى قضائية ضد آبل مطالبة إياها بتغيير الشعار المذكور، وفي حال رفضها ستطالبها بمبلغ 200 ألف دولار لتصمم شعاراً جديداً لها".
يذكر أن آبل كانت قد أظهرت شعار "Siri" الجديد خلال استعراضها لنظام "iOS 12" المنتظر طرحه قريباً، والذي سيضيف العديد من الميزات والقدرات على أجهزتها الذكية.
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ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
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