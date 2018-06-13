شركة shift ترفع دعوى قضائية ضد آبل بتهمة السرقة

أقامت شركة "Shift" التقنية دعوى قضائية ضد شركة آبل متهمة إياها بسرقة أحد شعاراتها التجارية، وفقاً لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأوضح المتحدث باسم Shift، أن "الشعار الجديد للمساعد الصوتي Siri الذي استعرضته آبل مؤخراً يشبه بتصميمه إلى حد كبير أحد الشعارات التجارية لشركته".

وأكد المتحدث أن "Shift رفعت دعوى قضائية ضد آبل مطالبة إياها بتغيير الشعار المذكور، وفي حال رفضها ستطالبها بمبلغ 200 ألف دولار لتصمم شعاراً جديداً لها".

يذكر أن آبل كانت قد أظهرت شعار "Siri" الجديد خلال استعراضها لنظام "iOS 12" المنتظر طرحه قريباً، والذي سيضيف العديد من الميزات والقدرات على أجهزتها الذكية.