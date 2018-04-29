طورت شركة "بلكين" المتخصصة في إكسسوارات الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة عن لوحة شحن لاسلكية جديدة لكلًا من أجهزة iPhone 8 وiPhone 8 Plus وiPhone X، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.
وقال ستيف مالوني ، نائب مدير الشركة: "توفر لوحة الشحن الجديدة أفضل حلول الشحن اللاسلكي السريع للمستخدمين، الذين يفضلون هذا النوع من الشحن"، مضيفا أنه يمكن للجهاز شحن مستويات تصل إلى 7.5 واط للأجهزة المتوافقة مع، وكانت الشركة قد أجرت في وقت سابق دراسة حول مستخدمي الأجهزة التي تمتلك ميزة الشحن اللاسلكي، وذلك لفهم سلوك الشحن اللاسلكي لدى المستخدمين وتفضيلاتهم خلال استخدام هذه المنتجات.
وكانت قد طرحت "أبل" هواتفها الثلاثة بميزة الشحن اللاسلكي، كما كشفت أبل عن شاحنها اللاسلكي AirPower، والذي يمكنه شحن ما يصل إلى 3 أجهزة مختلفة في وقت واحد.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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