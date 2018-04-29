طورت شركة "بلكين" المتخصصة في إكسسوارات الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة عن لوحة شحن لاسلكية جديدة لكلًا من أجهزة iPhone 8 وiPhone 8 Plus وiPhone X، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.

وقال ستيف مالوني ، نائب مدير الشركة: "توفر لوحة الشحن الجديدة أفضل حلول الشحن اللاسلكي السريع للمستخدمين، الذين يفضلون هذا النوع من الشحن"، مضيفا أنه يمكن للجهاز شحن مستويات تصل إلى 7.5 واط للأجهزة المتوافقة مع، وكانت الشركة قد أجرت في وقت سابق دراسة حول مستخدمي الأجهزة التي تمتلك ميزة الشحن اللاسلكي، وذلك لفهم سلوك الشحن اللاسلكي لدى المستخدمين وتفضيلاتهم خلال استخدام هذه المنتجات.

وكانت قد طرحت "أبل" هواتفها الثلاثة بميزة الشحن اللاسلكي، كما كشفت أبل عن شاحنها اللاسلكي AirPower، والذي يمكنه شحن ما يصل إلى 3 أجهزة مختلفة في وقت واحد.