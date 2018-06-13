فيفا 19 تحصل على غلاف جديد وتصل فى سبتمبر المقبل

كشفت شركة EA المطورة للألعاب الكثير من المعلومات عن لعبتها المنتظر FIFA 19 وذلك خلال فعاليات معرض ألعاب E3، حيث من المنتظر أن تحمل أحدث نسخة من لعبة FIFA 19 غلاف يضم صورة "كريستيانو رونالدو"، كما أنها حصلت على حقوق الاستخدام لدورى الأبطال Champions League بعد أن حصلت على الرخصة بدلا من شركة Konami والتى احتكرته لمدة 10 أعوام فى لعبة PES.
ووفقا لما نشره موقع mspoweruser الأمريكى، فكشفت الشركة عن العرض التشويقى الأول للعبة، ومن المنتظر أن تتوفر اللعبة بشكل رسمى فى 28 سبتمبر المقبل على منصات PS4 وXbox One وPC وNintendo Switch وأيضاً لمنصات الجيل السابق PS3 وXbox 360، ومع حصولها على رخصة دورى أبطال أوربا، نجد أن لعبة FIFA تمتلك معظم رخص بطولات كرة القدم العالمية.
ومن المنتظر أن تكون هناك ثلاثة إصدارات من اللعبة هى الإصدار القياسى وChampions Edition وUltimate Edition.
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ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
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